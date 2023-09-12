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新潮州夜市攤販管理自治條例於今送鎮代會審查 本周四決議

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
新潮州夜市攤販管理自治條例於今送鎮代會審查，本周四決議。圖／本報資料照
新潮州夜市攤販管理自治條例於今送鎮代會審查，本周四決議。圖／本報資料照

屏東縣潮州鎮夜市舊址原先因占用道路設攤頻遭檢舉，經由潮州鎮市集文化協會與潮州鎮公所協調，日前選在愛國路尾端重新出發，鎮公所擬定臨時攤販自治條例，今送鎮代表會開議提案，預計於本周四決議。

潮州夜市舊址違占中州路，開市設攤影響通行引起民眾不滿，由潮州鎮市集文化協會與潮州鎮公所雙方協調，挪移至愛國路尾端遠離社區降低侵擾，自7月起試營運至今，公所同步參照他處夜市自治條例，研擬出「屏東縣潮州鎮臨時攤販集中場管理自治條例」，盼藉法治化落實規管，避免爭端，讓業者能安心設攤。

鎮公所研擬的自治條例指出，潮州夜市將設置於愛國路後段及第16號公園臨近無住家道路，營業時間為每周一、周五，從下午3點至晚上12點，大小以3公尺乘3公尺為1攤位，場內不得架設固定棚架，違者依法告發並強制拆除。

營業項目包含百貨、五金、玩具、衣飾、飲食、蔬果等，另訂攤商需依實際使用情形給付使用費、清潔費等管理費，每次收取150元，而在夜間照明則需給付100元使用費，若攤商有額外用電需求應自備發電機，上述管理費需於每次擺攤營業日後5天內繳交。

新潮州夜市攤販管理自治條例於今送鎮代會審查，本周四決議。圖／本報資料照
新潮州夜市攤販管理自治條例於今送鎮代會審查，本周四決議。圖／本報資料照

夜市 屏東縣

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