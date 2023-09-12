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金門議會提案通過民代可領離島加給 民眾怒批自肥！

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣議員董森堡表達，民代領離島加給，前提應該是中央承諾預算補助為先，不能由地方買單。記者蔡家蓁／攝影
縣議員董森堡表達，民代領離島加給，前提應該是中央承諾預算補助為先，不能由地方買單。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會臨時會今天進行最後一天議程，縣議員王國代在臨時動議時提案，要求縣府研議向中央爭取外島民意代表可以領外島加給，對此，大多議員都贊成，消息一出，不少民眾質疑「自肥」，縣議員董森堡跟唐麗輝都表示，這是離島加給，前提應該是中央承諾預算補助為先，不能由地方買單。

金門縣議會第8屆第2次臨時會今天上午9點多召開，由議長洪允典主持，議員全數出席，會中，在臨時動議部分，王國代提出，要求縣府研議向中央爭取外島民意代表應支給外島加給，王國代在提案說明時表示，民意代表是在外島服務選民，理應支給外島加給；建請縣府責成相關單位向中央爭取權益；此案，連署議員有洪成發、李養生、蔡水游、陳泱瑚，民意代表是經選舉產生屬公職人員；

對此，大多數的議員表支持，但也有多位議員表示，這種提案，恐將遭民眾痛批「自肥」，他們不敢贊成；董森堡表示，尊重其他議員的提案，但他想表達，離島加給部分，目前中央有在檢討，但中央前兩次的公務人員調薪，都是「中央開支票，地方政府買單」，對各縣市政府造成不小負擔，假設人事總處同意通過，但要求地方自籌，這樣恐會影響地方的財政。

董森堡強調，如果要有離島加給，前提應該是中央預算補助承諾為先，不要再增加縣庫的負擔，避免有利益衝突的問題。

唐麗輝也呼應，現在叫偏遠地區加給，從台北開始算距離，金馬都算是第一級，這筆預算應該由中央買單支付才合理。

議員蔡水游說，此案關係到在座議員，他說，長期3離島的民代都沒編這筆預算，建議連鎮代表與村里長都納入，蔡水游指出，這筆預算在10到20年前曾經討論過，只是當時立法院有提「自肥」疑慮才喊卡，他認為，這不是「自肥」，而是公平。

對此，洪允典總結指出，公務員已經調整多次，但民代都沒有，我們都在外島服務，也不要你們有，我們沒有，最終裁示請縣府研究辦理。

縣府人事室主任錢忠直、與主計處長王崑龍在上台回答時都表示，這算地域加給，如果法條通過，就可以研究辦理。

「可以這樣自肥嗎？」 民眾表示，民代一年開會沒幾天，卻要求比照一般公務員領離島加給，根本就是自肥，且如今縣庫吃緊，他們再加領這條，無疑是雪上加霜。

議員蔡水游說，這筆預算在10到20年前曾經討論過，他認為，這不是「自肥」，而是公平。記者蔡家蓁／攝影
議員蔡水游說，這筆預算在10到20年前曾經討論過，他認為，這不是「自肥」，而是公平。記者蔡家蓁／攝影

縣議員唐麗輝表示，這是離島加給，前提應該是中央承諾預算補助為先，不能由地方買單。記者蔡家蓁／攝影
縣議員唐麗輝表示，這是離島加給，前提應該是中央承諾預算補助為先，不能由地方買單。記者蔡家蓁／攝影

縣府人事室主任錢忠直（右）、與主計處長王崑龍被叫上備詢台，對此，回答保守。記者蔡家蓁／攝影
縣府人事室主任錢忠直（右）、與主計處長王崑龍被叫上備詢台，對此，回答保守。記者蔡家蓁／攝影

議員 洪允典 金門

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