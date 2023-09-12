澎湖輪開航慶典 陳建仁：澎湖觀光人次達110萬

行政院長陳建仁今天在「澎湖輪」開航慶典中表示，台灣在這個星期國外觀光客人次就會突破400萬，澎湖觀光客數也來到110萬人次，期盼更多郵輪彎靠澎湖，讓台灣與澎湖觀光愈來愈好。

陳建仁表示，台灣在總統蔡英文穩健領航下，有如澎湖輪快樂的出航一樣，走得更穩健，尤其今年政府的經濟、歲入、歲出等預算，都創下新高，期望未來更好更繁榮，國家愈來愈興盛，每個國人都幸福美滿。

陳建仁還宣布，台灣今年的國外觀光客人次在這個星期就會突破400萬人次，而澎湖觀光人次也來到110萬，到年底可望創下125萬人次的新高；並以全世界競爭力年報指出，在全世界67個國家中，台灣排名第6名，期望未來有更多郵輪彎靠澎湖，帶動澎湖發展。

「澎湖輪」開航慶祝典禮中，由航港局長葉協隆作澎湖輪的建造與營運計畫簡報，前行政院長蘇貞昌象徵性地將「澎湖輪」模型交接給台航公司營運，陳建仁則致贈1只「蘋果」造型蓋罐給船長余成烈，祝福未來航程平安，各界首長並在「澎湖輪」前合影。

澎湖縣長陳光復與民進黨立委楊曜表示，澎湖99%的建設都有賴中央，感謝中央對澎湖的支持，讓這艘類郵輪的「澎湖輪」能在短短2年內完成並開航，帶動高澎兩地的發展。

交通部長王國材表示，「澎湖輪」因颱風影響而順延至9月7日首航，今天在風和日麗下舉行開航慶典，交通部投入11億餘元，現正進行馬公1號碼頭延長至380公尺等觀光設施興建，可泊靠15萬噸郵輪，未來與馬公舊城區等觀光連成一線，媽宮將成為國際海洋觀光勝地。

澎湖輪今天在馬公港8號碼頭舉行開航慶祝典禮，包括行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、秘書長李孟諺、政務委員羅秉成、張子敬與政院南服中心副執行長陳文亮、許乃文、陳慧玲，以及交通部長王國材、航政司長何淑萍、航港局長葉協隆、台航公司董事長劉文慶、台灣港務公司董事長李賢義與陳光復等中央與地方冠蓋雲集，會後並搭載238名旅客與37部車輛駛往高雄。

澎湖縣政府表示，「澎湖輪」是由日本內海船廠所打造的全新船舶，總經費27億餘元，船舶全長近120公尺、總噸位為9980噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4輛及小客車82輛，可以滿足澎湖民眾車輛運送、民生物品運載及郵件託運等需求，並已於7日以夜航完成首航，未來1年要航行300航次。