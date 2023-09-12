影／高雄登革熱疫情延燒 國軍派化學兵協助消毒

高雄市登革熱疫情有升溫現象，上百病例分散多個行政區，部分區里發生群聚感染，市府向中央請求國軍支援，今天出動30名化學兵展開社區登革熱「防疫戰」，支援噴藥滅蚊工作，今天一早化學兵們身著防護衣，進入民宅噴藥消毒，其中還有一名年輕女大兵身著密不透風的防護衣，巾幗不讓鬚眉站在第一線協助噴藥，國軍化學兵們預計在高雄支援一個月，希望能讓疫情降溫。

高雄本土登革熱病例持續增加，國軍八軍團三九化兵群今派遣30名化學兵南下高雄，分別投入左營、前鎮、鳳山、楠梓、小港等行政區進行防疫消毒，希望全面降低病媒蚊風險。今天一早在楠梓區軍校路，多名化學兵們穿著全身防護衣，戴護目鏡及專業口罩，在衛生所人員帶領下進入民宅噴藥消毒，每兩個小時休息約十分鐘，上午天氣很悶熱，化學兵們個個汗如雨下，但都沒有怨言，只能在短暫休息時間擦擦汗喝水補充體力，充分展現精實的訓練。

今天來支援高雄疫區噴藥的化學兵上士鄭竹珊是唯一的女性化學兵，她說先前與同袍已在台南噴藥多天，今起奉命到高雄支援，行前他們都已接受完整訓練，希望此次噴藥有助讓疫情降溫。