女大兵上陣！本土登革熱病例增 化學兵今南下高雄支援噴藥

高雄市登革熱疫情持續升溫，至昨已累積達243例，病例分散多個行政區，國軍八軍團今派遣30名化學兵南下高雄，支援噴藥滅蚊工作，一早化學兵們身著防護衣，進民宅消毒，其中還包括女大兵，巾幗不讓鬚眉站在第一線，化學兵們預計在高雄支援一個月，期盼有助讓疫情降溫。

八軍團表示，高雄本土登革熱病例持續增加，今日派遣30名化學兵，分別投入左營、前鎮、鳳山、楠梓、小港等行政區進行防疫消毒，希望全面降低病媒蚊風險。

今一早在楠梓區軍校路，化學兵們戴護目鏡、穿著全身防護衣，進入民宅噴藥消毒，每兩個小時休息約十分鐘，期間不能喝水，天氣很悶熱，化學兵們個個汗如雨下，但都沒有怨言。

上士鄭筑珊是今支援楠梓消毒工作唯一的女性化學兵，她說，先前與同袍已在台南噴藥多天，今起奉命到高雄支援，行前他們都已接受完整訓練，希望此次噴藥有助讓疫情降溫。