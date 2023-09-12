聽新聞
test
0:00 / 0:00

推動熊鷹保育 傳授仿真羽毛製作

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

瀕臨絕種一級保育類熊鷹是台灣體型最大日行性猛禽，熊鷹獨特三角斑紋有著排灣族、魯凱族百步蛇傳說故事，熊鷹羽毛更是身分象徵，僅部落當家領袖可配戴，但熊鷹面臨棲地流失、盜獵買賣等威脅，屏科大野生動物保育研究所等單位，推動「熊鷹仿真羽毛繪製工作坊」5年，即日起在屏東林業小棧展出，宣導部落文化和熊鷹保育。

屏科大野保所教授孫元勳與仿真羽毛研發者工藝師鍾金男，從2018年起為保護熊鷹生態兼顧排灣、魯凱族歷史文化，透過林業署屏東分署支持，推動「熊鷹仿真羽毛繪製工作坊」，這次首度展出仿真熊鷹羽飾、仿真熊鷹羽扇與仿真熊鷹萊冠33件作品。

孫元勳說，熊鷹是台灣唯一可抓獼猴猛禽，排灣族、魯凱族傳說，領袖死後化成百步蛇，再由百步蛇蛻變熊鷹守護部落；熊鷹仿真羽毛僅領袖可配戴，5年來走訪高屏東20餘個部落、300人次參與，向部落領袖和貴族傳授仿羽繪製技巧。

孫元勳說，1根熊鷹羽毛黑市價格上萬元，希望減少非法盜獵，雖是仿真羽毛，仍依循部落約制不得隨意配戴，魯凱族近半傳統領袖接受，排灣族接受度也達4成。

魯凱民族議會主席杜正吉說，排灣族、魯凱族需使用熊鷹羽毛約萬人，熊鷹羽毛市場很貴、不易買到，但製作仿真羽毛技術在部落產生影響、後續如何推行，仍需深入調查，更需部落認同。

百步蛇 魯凱族 排灣族

延伸閱讀

2個月僅開7天！颱風連續降雨 北大武山路塌封到9月21日

部落文化與熊鷹保育 屏科大推熊鷹仿真羽毛創新工藝

針對石虎在高鐵站附近道路死亡 農業局長：研判石虎聚集熱區已擴大

石虎高鐵站旁吐血斃命 議員批台中市府保育委員會1次會都沒開過

相關新聞

回應遊客需求 彌陀漁港增闢車位

本報昨報導高雄彌陀（南寮）漁港海岸光廊，經高市府改建後成為熱門景點，但地方抱怨停車位不足、亟待改善，高市府昨表示，已和彌...

口蹄疫除名後首櫃 生鮮豬肉銷菲

世界動物衛生組織2020年6月將台灣改列口蹄疫非疫區後，屏東縣崁頂鄉嘉一香食品公司，今年獲菲律賓約22公噸豬肉訂單，為口...

推動熊鷹保育 傳授仿真羽毛製作

瀕臨絕種一級保育類熊鷹是台灣體型最大日行性猛禽，熊鷹獨特三角斑紋有著排灣族、魯凱族百步蛇傳說故事，熊鷹羽毛更是身分象徵，...

透地雷達找天坑 民代籲擴大範圍

颱風豪雨後道路常出現天坑，高雄市仁武區日前出現2處坑洞，威脅行車及居民安全，市府與廠商合作引進「透地雷達」偵測地下涵管破...

瘋台灣來屏東！周春米率團赴日交流 行銷屏東山海美景

屏東縣長周春米今天率團赴日城市交流及推廣觀光，包括縣內五大觀光協會理事長及旅宿業者近30人，強力在日本推銷屏東。周春米強...

是你嗎？42萬高雄人今年多領500元 市府增編2.1億預算

再過1個多月就是重陽節，高雄市府為提供長輩更多照顧，市長陳其邁宣布今年將加碼重陽敬老禮金500元，65至79歲(含55至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦