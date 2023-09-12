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口蹄疫除名後首櫃 生鮮豬肉銷菲

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

世界動物衛生組織2020年6月將台灣改列口蹄疫非疫區後，屏東縣崁頂鄉嘉一香食品公司，今年獲菲律賓約22公噸豬肉訂單，為口蹄疫區除名後首櫃生鮮豬肉出口案例。

農業部長陳吉仲稱讚，此為台灣畜牧業重要里程碑，現針對傳統豬瘟逐步拔針，預計明年通過審核。

陳吉仲表示，台灣與豬隻口蹄疫奮戰24年終拔針成功，2020年獲世界動物衛生組織宣布自口蹄疫區除名，加上各界2年來成功抵擋非洲豬瘟入侵，現朝傳統豬瘟非疫區目標邁進，預計明年11月讓台灣成為重大豬隻疾病非疫區國家。

陳吉仲說，將持續提高台灣生鮮與加工豬肉產品國際競爭力，並結合國內養豬百億基金改善6千餘家畜牧業環境，讓地方產業永續發展。

嘉一香董事長陳國訓表示，台灣過往豬肉外銷曾創年出口27萬噸榮景，1997年因口蹄疫停止外銷，經24年努力終讓肉品重返國際市場，今年1月台灣嘉一香等6間屠宰場的生鮮豬肉，取得菲律賓農業局進口核准。

陳國訓說，經2個月努力，由嘉一香取得馬尼拉業者訂購40呎櫃約22公噸豬肉，第1個櫃以五花肉為主，採海運輸送，約1周後抵達菲律賓。

農業部表示，在穩定國內豬肉供應與價格前提下，輔導有外銷意願業者轉型升級並拓展國際市場，除菲律賓外，新馬日韓等國都是重要目標市場。

豬肉 口蹄疫 菲律賓

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奮戰口蹄疫24年迎來新里程碑 首櫃生鮮豬肉外銷菲律賓

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