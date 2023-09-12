回應遊客需求 彌陀漁港增闢車位

本報昨報導高雄彌陀（南寮）漁港海岸光廊，經高市府改建後成為熱門景點，但地方抱怨停車位不足、亟待改善，高市府昨表示，已和彌陀區漁會及天南宮合作，整合鄰近空地將設470個停車格，免費供遊客停車，解決停車位不足問題，帶動地方發展。

高雄市海洋局表示，彌陀漁港海岸光廊經向農業部漁業署及水保署等單位爭取補助，陸續投入經費完成親子遊憩設施、彩繪地坪、裝置藝術及觀海步道等設施後，已成為打卡熱點，戲沙區也頗受親子歡迎，另海堤觀景台欣賞夕陽落日，假日更是人潮滿滿。

海洋局說，為方便到訪遊客停車方便，已和彌陀區漁會及天南宮合作，規畫漁港整補場、上架場、漁會及天南宮前廣廣場等空地，提供免費停車，總計約可停放470輛汽車。

彌陀區漁會總幹事林子清表示，漁會同仁假日將出來當志工，引導遊客停放車輛，現規畫的停車空間，應可滿足觀光人潮需求。

海洋局表示，後續推動彌陀漁港農漁產品產銷與餐飲服務中心工程，停車需求也將納入規畫，將周遭區域通盤檢討，期許提供遊客更舒適便利遊憩場域。