王國材視察澎湖 地方盼觀光旺季放大機型擴充運能

交通部長王國材今天視察澎湖，澎湖縣長陳光提出協調現有航空公司增加班次，以及放大機型擴充澎湖空運能量需求，以及地方重大建設推動，希望交通部支持，帶動地區整體發展。

王國材今天在航政司長何淑萍、公路總局長陳文瑞、民航局長林國顯、航港局長葉協隆等人陪同下，蒞澎視察地方建設，並聽取澎湖縣政府簡報。

陳光復提出地方重大工程建設，還包括爭取馬公至西嶼的西瀛大橋興建、馬公都市計畫新闢北環道路、澎20號縣道路新闢工程，以及澎湖莒光西營區撥交返還。

陳光復表示，澎湖身處離島，很多資源與建設需中央協助與支持，澎湖觀光人數逐年創新高，為提升國旅競爭力，有必要加強區域交通、醫療及觀光發展。希望中央協助興建西瀛大橋，完成環繞內海交通網路，建立澎湖交通資源系統，創造地區經濟發展加值效益。

陳光復提及澎湖多為玄武岩地質，硬度甚高，海中基樁打設對工程技術考驗大，地方專業技術及經驗不足，建請援引跨海大橋模式由中央全額補助且代辦建造。

陳光復指出，隨觀光發展，馬公市區交通量不斷成長，道路基礎設施早已供不應求，尤其觀光、暑假旺季常是擁擠狀態。建請中央辦理馬公都市計畫北環的馬公西衛及澎20號線（隘門）道路新闢工程，舒緩地方交通、提高住民安全。

另外，目前澎防部西營區部隊已遷至東營區，由於縣府擁有莒光西營區70%土地，且均為都市計畫住宅區，建請中央撥交返還土地使用，並由縣府主導開發。

對於擴充空運量能以及照顧離島鄉親交通需求部分，王國材要求華信、立榮增加班次外，也要求母公司華航、長榮在澎湖觀光旺季需保留中型機協助支援離島運輸。至於離島交通，「南海之星3號」先立案完成並做完整規劃，讓七美船舶調度運輸有較大彈性空間，對於七美對外交通還是比較有效率、效能。