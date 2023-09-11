快訊

基泰總經理首度與受災戶說明 住戶：給6千元補償叫我來聽鬼扯

天坑案頻傳！不只基泰大直民宅毀 四個月內北市共6起塌陷意外

強調「我們不是作秀公司」…基泰回應蔣市府早匯1億 卻被抓包匯給自己帳戶

王國材視察澎湖 地方盼觀光旺季放大機型擴充運能

中央社／ 澎湖縣11日電

交通部長王國材今天視察澎湖，澎湖縣長陳光提出協調現有航空公司增加班次，以及放大機型擴充澎湖空運能量需求，以及地方重大建設推動，希望交通部支持，帶動地區整體發展。

王國材今天在航政司長何淑萍、公路總局長陳文瑞、民航局長林國顯、航港局長葉協隆等人陪同下，蒞澎視察地方建設，並聽取澎湖縣政府簡報。

陳光復提出地方重大工程建設，還包括爭取馬公至西嶼的西瀛大橋興建、馬公都市計畫新闢北環道路、澎20號縣道路新闢工程，以及澎湖莒光西營區撥交返還。

陳光復表示，澎湖身處離島，很多資源與建設需中央協助與支持，澎湖觀光人數逐年創新高，為提升國旅競爭力，有必要加強區域交通、醫療及觀光發展。希望中央協助興建西瀛大橋，完成環繞內海交通網路，建立澎湖交通資源系統，創造地區經濟發展加值效益。

陳光復提及澎湖多為玄武岩地質，硬度甚高，海中基樁打設對工程技術考驗大，地方專業技術及經驗不足，建請援引跨海大橋模式由中央全額補助且代辦建造。

陳光復指出，隨觀光發展，馬公市區交通量不斷成長，道路基礎設施早已供不應求，尤其觀光、暑假旺季常是擁擠狀態。建請中央辦理馬公都市計畫北環的馬公西衛及澎20號線（隘門）道路新闢工程，舒緩地方交通、提高住民安全。

另外，目前澎防部西營區部隊已遷至東營區，由於縣府擁有莒光西營區70%土地，且均為都市計畫住宅區，建請中央撥交返還土地使用，並由縣府主導開發。

對於擴充空運量能以及照顧離島鄉親交通需求部分，王國材要求華信、立榮增加班次外，也要求母公司華航、長榮在澎湖觀光旺季需保留中型機協助支援離島運輸。至於離島交通，「南海之星3號」先立案完成並做完整規劃，讓七美船舶調度運輸有較大彈性空間，對於七美對外交通還是比較有效率、效能。

澎湖縣 馬公 陳光復

延伸閱讀

蘇巧慧拚選立委 陳吉仲、王國材出面力挺說原因

太魯閣車廂再發現罹難者遺骸 王國材坦言台鐵未做二次處理很大疏失

頭蓋骨事件影響台鐵公司化董事長人選？ 王國材回應了

太魯閣號事故車廂發現疑似頭蓋骨 王國材：鐵警今全面重新蒐證

相關新聞

新鳳山警分局遭譏像「老人公寓」 高市府：是衙門轉型社區安全中心

斥資4.03億元新建的高雄市鳳山警分局廳舍，從去年12月喊到今年6月要進駐，因工程一再延宕，日前終報完驗收，將從明天起陸...

是你嗎？42萬高雄人今年多領500元 市府增編2.1億預算

再過1個多月就是重陽節，高雄市府為提供長輩更多照顧，市長陳其邁宣布今年將加碼重陽敬老禮金500元，65至79歲(含55至...

高雄傍晚空中出現恐龍哥吉拉雲 張嘴想吃掉整棟大樓

根據中央氣象局高雄氣象站的統計，受低壓帶影響，高雄今局部大雨多集中山區，其中24小時累積雨量達80毫米以上，以六龜區16...

2個月僅開7天！颱風連續降雨 北大武山路塌封到9月21日

今年7月下旬過後，接連受颱風杜蘇芮、卡努、蘇拉與西南氣流挾帶連續降雨影響，北大武山步道近2個月僅開放7天，其餘都封閉，原...

高市率先用透地雷達防天坑 民代指1年做120公里太少

颱風豪雨後道路常出現天坑，高雄市政府前年起引進透地雷達，偵測到地下涵管破洞便開挖修復，近期重新刨鋪楠梓朝明路前，即以透地...

部落文化與熊鷹保育 屏科大推熊鷹仿真羽毛創新工藝

被列為瀕臨絕種一級保育類熊鷹是台灣體型最大日行性猛禽，熊鷹獨特三角斑紋，有著排灣族、魯凱族百步蛇傳說故事，熊鷹羽毛更是身...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦