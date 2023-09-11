百年二峰圳具世界觀 謝長廷盼屏東善用接軌國際

日本工程師鳥居信平打造二峰圳，走過一世紀依然流水潺潺，屏東縣長周春米今天拜會駐日代表謝長廷，談起這段台日水情誼，謝長廷認為，二峰圳具世界觀，可善用與國際接軌。

1921年至1923年間，鳥居信平以自然工法在屏東縣來義鄉打造二峰圳，利用水流滲入地表形成伏流，採地下水庫做法，為當時開墾蔗田給予充足灌溉用水，迄今仍源源不絕灌溉屏東平原。

屏東縣政府從中汲取工法理念，導引伏流水興建大潮州人工湖，是台灣首座「地下水銀行」，台灣遇百年大旱，屏東靠大潮州人工湖調節水量，沒有缺水問題；當年催生大潮州人工湖的國立屏東科技大學名譽教授丁澈士也受到日本肯定，今年還獲贈旭日中綬章。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，周春米赴日拜訪謝長廷，雙方談起這段台日友好的水情誼。謝長廷指出，鳥居信平設計二峰圳保留伏流水，具有世界觀，值得大力推廣，希望屏東做好二峰圳的歷史故事行銷，成為吸引日客的軟實力。

周春米表示，二峰圳留給現代水利工程不少啟發，近來就有日本工程界、顧問公司組團參訪；縣府以二峰圳工法在林邊溪上游規劃伏流水井，現在每天可供水20萬噸給水公司，成為唯一賣水給水公司的縣市，挹注縣庫，目前繼續施作第二座伏流水井。

去年二峰圳逢100週年，屏東縣政府舉辦系列紀念活動，包含國際學術研討會、走讀導覽、出版繪本，也有取二峰圳水製做汽泡水、醬油等。周春米表示認為，應該讓更多人了解二峰圳及大潮州人工湖，已爭取人工湖第二期工程，未來並擬朝向紀念園區規劃，紀念這段台日水情誼。