是你嗎？42萬高雄人今年多領500元 市府增編2.1億預算

再過1個多月就是重陽節，高雄市府為提供長輩更多照顧，市長陳其邁宣布今年將加碼重陽敬老禮金500元，65至79歲(含55至64歲原住民)長輩的重陽敬老禮金將由1000元調整至1500元，預估約有42萬人受惠。

陳其邁表示，高雄市65歲以上老年人口已突破51萬，現有重陽敬老禮金依年齡級距發給不同金額，55至64歲原住民及65至79歲長輩原發給1000元，80至89歲長輩發給1500元，90至99歲長輩發給5,000元，100歲以上長輩發給1萬元。考量到物價因素及多年未調整重陽敬老禮金，在評估財政狀況及照顧長輩下，今年79歲以下長輩重陽敬老禮金調整為1500元。

高市府預估，讓65至79歲長者的敬老禮金由1000元調整至1500元，將增加2.1億元，由於今年度已無相關預算，將先提墊付，明年度再補辦相關預算。

陳其邁說，截至8月底高雄市已有120家日照中心，將盡速完成一國中學區一日照中心之目標，並已設置537處C級巷弄長照站，方便長者就近使用服務。另持續佈建社區照顧關懷據點，目前已達524處，提供長輩動靜態課程及健康促進活動、延緩老化。

社會局說明，高雄市重陽節敬老禮金發放對象為當年度12月31日前年滿65歲或原住民年滿55歲，於6月30日前已設籍高雄市，且重陽節30日前仍持續設籍者，今年將由區公所及社會局自10月6日起開始發放。