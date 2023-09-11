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加碼照顧高雄長輩 陳其邁宣布敬老禮金調整為1500元

中央社／ 高雄11日電

再過1個多月就是重陽節，高雄市長陳其邁今天宣布，今年加碼重陽敬老禮金500元，65至79歲（含55至64歲原住民）長輩的重陽敬老禮金由1000元調整至1500元，預估約42萬人受惠。

高雄市現有重陽敬老禮金依年齡級距發給不同金額，55至64歲原住民及65至79歲長輩原發給新台幣1000元、80至89歲長輩1500元、90至99歲長輩5000元，100歲以上長輩發給1萬元。

陳其邁表示，高雄市65歲以上老年人口已突破51萬，高雄持續注重長輩福利、營造長者友善環境。且考量物價因素，以及多年未調整重陽敬老禮金，在評估財政狀況及照顧長輩下，今年79歲以下長輩重陽敬老禮金調整為1500元。

陳其邁說，截至8月底高雄市已有120家日照中心，將盡速完成「一國中學區、一日照中心」目標，並設置537處C級巷弄長照站，方便長者就近使用服務。持續布建社區照顧關懷據點，目前已達524處，提供長輩動靜態課程及健康促進活動，保持人際互動延緩老化。另外，市府也持續完善偏區交通服務，讓長輩交通與就醫更加便利。

社會局說明，高雄市重陽節敬老禮金發放對象為當年度12月31日前年滿65歲或原住民年滿55歲，於6月30日前已設籍高雄市，且重陽節30日前仍持續設籍者，今年將由區公所及社會局自10月6日起開始發放。

今年調增禮金後，65至89歲（含55至64歲原住民）長輩都可領取1500元；之前如採金融機構轉帳者，或於今年已提供轉帳帳戶予區公所者，禮金會於10月6日直接入帳。

依天下雜誌最新調查中，高雄的社福力為六都第一，社會局感謝長輩與民眾對高雄的服務普遍肯定，將持續著重老人福利服務暨設施佈建，努力提供長輩最在地、最優良照顧。

長輩 重陽敬老禮金

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