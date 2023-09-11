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中央與地方連結 政院南服中心澎湖辦公室揭牌

中央社／ 澎湖縣11日電

行政院南部聯合服務中心澎湖辦公室今天揭牌，副執行長陳慧玲表示，將連結中央與地方資源，跨部會協調合作，爭取更多經費來為地方服務。

行政院南部聯合服務中心澎湖辦公室今天由3名副執行長陳文亮、許乃文、陳慧玲與內政部海洋國家公園管理處副處長陳乾隆等人共同揭牌，馬公市長黃健忠等50多名地方代表共同見證歷史性一刻。

陳慧玲表示，自6月1日上任以來，極力推動澎湖在地服務，今年7、8月爭取2次外交部南部辦公室到澎湖，提供民眾「行動領務」服務，受理護照首次及換、補發申請收件服務和推動小港機場和高雄捷運站之間的愛心接駁車資訊，讓離島民眾得到更貼心服務。

陳慧玲也率同農委會水保局台南分局、自來水第七管理處等單位，到澎湖進行農路、村里道路等勘查工作與馬公水道地下儲水隧道等會勘進行改善。

行政院南服中心澎湖辦公室位於馬公市新明路81號，1樓為內政部海洋國家公園管理處馬公服務中心，2樓為南服中心澎湖辦公室以及小型會議室，未來每週有4天會在澎湖辦公室為地方服務，擴大為民服務範圍。

澎湖 馬公 行政院

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