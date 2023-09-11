車城分駐所配合老舊廳舍重建 今搬新址
恆春警分局車城分駐所興建於1984年，目前編制員額17名，位處恆春半島的交通樞紐，車輛往來頻繁，因現有廳舍老舊、空間狹隘，難以因應現行各項勤業務所需，為改善民眾洽公與警員工作環境品質，警察局相關單位籌措經費，獲縣府及縣議會支持，規畫原址重建，預計於後年完工。
警方表示，為因應改建期間車城分駐所各項勤、業務正常運作，確保轄內治安、交通及為民服務工作順利推展，於今起搬遷至車城鄉保力村褒忠路47號，原保力派出所地址作為臨時辦公廳舍，民眾如有需要協助服務事項，可撥打聯絡電話（08）8821152或110報案專線，警員將隨時提供諮詢服務。
恆春警分局長黃文智表示，車城分駐所重建期間，地點改變服務不變，請民眾洽公切勿跑錯地點，待未來新廳舍竣工，屆時將提供民眾更優質的洽公環境，以提升警政治安、交通、為民服務等各項成效。
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