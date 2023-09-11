支援台東風災復建 陳其邁：互助是應該的

台東縣長饒慶鈴昨天感謝高雄從7日到11日共5天，支援台東遭受颱風海葵重創的災後復建。高雄市長陳其邁今天表示，人助互助，大家互相幫助是應該的，希望台東可以趕快恢復原狀。

颱風海葵挾帶強風暴雨重創台東縣，災後復原需要大量人力及機具，高雄市政府在市長陳其邁6日越洋致電饒慶鈴，馳援台東災後復原。饒慶鈴昨天到台東棒球村第一棒球場，向高雄支援軍表達最高的敬意和感謝之情。

陳其邁今天下午在市政會議前接受媒體聯訪表示，人助互助，本來大家就是相互合作，「當其他人有事，當然就是高雄市政府的事，我相信大家彼此互相幫助這個也是應該的，只是希望台東可以一切都平安，趕快恢復原狀」。

陳其邁說，高雄跟台東是隔壁兄弟縣市，往來也非常密切，「大家都一樣，高雄有事，台東也會幫忙，大家彼此互助」。這次車輛共出動41輛，人數約100人左右，純粹是幫台東，希望台東能早日復原。

高雄市環保局長張瑞琿說，支援5天中，清理相關廢棄物約有3000多噸，環保局、工務局等團隊一起努力把工作完成。今天上午也開會決議給予支援台東的隊員2天的榮譽假，並核實全部一律報加班，應有的福利都會照給。

高雄市工務局長楊欽富說，台東機具較小型，高雄派了大型機具去支援，包括抓斗車、大鋼牙等，效率倍增，現在還在支援中，預計明天就會回高雄。