屏縣府推觀光 邀網紅踩線、赴東京辦旅遊推介會

屏東縣政府為讓外國旅客深入體驗屏東，持續推動海外行銷，邀請泰國、新加坡等網紅踩線宣傳，今天率旅遊業者赴日本東京舉辦觀光旅遊推介會，期待觀光人潮再創高峰。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東旅遊資源豐富，為了讓外國旅客也能深入體驗屏東，8至9月間，邀請來自泰國、新加坡、馬來西亞與越南網紅，還有關鍵意見領袖（KOL）及部落客踩線宣傳，希望以不同角度詮釋屏東旅遊新體驗。

宣傳主題涵蓋屏東特色美食、運動休閒、文化古蹟、親子旅遊等豐富遊程，讓外國網紅實際走訪屏東多處景點，強化屏東觀光品牌並提升國際觀光印象，引起海外旅客到屏東觀光旅遊的動機。

縣府交通旅遊處強調，為持續推動台日雙方觀光交流，今天至日本東京巨蛋飯店舉辦屏東觀光旅遊推介會，邀請日本旅遊業者、媒體等，著重屏東特色觀光魅力，串聯跨國旅遊，吸引在地旅遊業者帶領更多旅客入境屏東，使觀光人潮再創高峰。