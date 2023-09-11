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屏東11家廠商赴澳洲參加食品展 盼創外銷長期貿易

中央社／ 屏東縣11日電

澳洲國際食品展今天開幕，屏東縣政府與11家食品廠商組成屏東館，展品顯現在地特色，業者期待能在外銷通路開啟長期合作貿易模式。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，為期4天的澳洲國際食品（Fine Food Australia 2023），今天在澳大利亞雪梨國際展覽中心登場。屏東是今年規模最大且唯一參展的縣市，與11家業者組成屏東館，開幕首日有許多來自世界各地食品業者前來詢問，業者把握展出機會，向通路商、貿易商、批發採購業者推薦自家產品，藉此機會拓展外銷市場。

屏東館展品包含醬油、果汁飲品、麵食、飲用水、珍珠相關等多種加工食品，顯現出在地食品產業豐富與多元。食品廠商期待能在外銷通路開啟長期合作貿易模式。

縣府策進會總幹事李坤表示，澳洲食品展因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，已停辦3年，今年復辦縣府再度組團參展，各家廠商全力衝刺疫情後經濟，相信透過組團參展模式，能讓農漁畜牧、加工食品等屏東好物，在國際舞台嶄露頭角。

屏東縣政府 澳洲 疫情

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