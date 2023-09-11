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高市率先用透地雷達防天坑 民代指1年做120公里太少

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市政府前年起導入透地雷達，檢測地下隱藏性致災孔洞，今年至今已完成86公里的道路偵測。記者王昭月／攝影
高雄市政府前年起導入透地雷達，檢測地下隱藏性致災孔洞，今年至今已完成86公里的道路偵測。記者王昭月／攝影

颱風豪雨後道路常出現天坑，高雄市政府前年起引進透地雷達，偵測到地下涵管破洞便開挖修復，近期重新刨鋪楠梓朝明路前，即以透地雷達發現地下8處孔洞，但議員認為去年僅完成120公里路段掃描，今年至今完成86公里，緩不濟急，檢測範圍應再擴大，尤其老舊社區巷道重鋪前應先以透雷掃一次，以免刨鋪後出現孔洞又須重鋪，影響用路人生命安全，勞民傷財。

颱風接連過境，高雄市鳳山、仁武等地日前發生路面塌陷，有車輛陷進坑洞動彈不得，前鎮區廣西路今天又再發生一起。經查，路面塌陷多因地下管線破損漏水造成地基淘空，高市府前年獲內政部營建署指定為示範縣市，引進透地雷達檢測道路，去年執行約120公里路，議員直言太少。

高市議員李雅芬說，高市運用透地雷達偵測道路地下孔洞，去年做120公里，今年僅86公里，實在太少，未來範圍應再擴大，且老舊社區巷道重鋪前最好都用透雷先掃一次。現在楠梓區建設正值發展，堪稱「重中之中」，但像高雄大學平時沒什麼重車出入也道路下陷，其他很多路基也淘空嚴重，若能運用透雷掃描，「預防勝於治療」。

高市工務局道路養護工程處今起3天執行楠梓區朝明路刨鋪，全程688公尺，面積1100平方公尺，經費500萬，市府刨鋪前利用透地雷達共揪出8處孔洞，3處有致災之虞，水利局分析原因包括管線與箱涵有破損；連接下水道涵管的縫隙太大，已分由道工處與水利局完成修補。

副市長林欽榮說，市府工務局、水利局去年合作執行透地雷達檢測作業，找出隱藏的地下孔洞先行修補，再進場刨鋪，一年約編2000萬元經費。距地表30公分以內的淺層致災性孔洞，可即時修復回填；30公分以上的孔洞則由工務局道路挖掘管理中心定期追蹤，此作法可大幅降低未來道路新鋪後再淘空的機率。

林表示，楠梓正值發展中，車流漸增加，亦將進行鐵路地下化，去年議員已爭取到1億左右的刨鋪經費，明年預估會再增加。「沒有人可以說沒有天坑，但要盡量降低」，高市刨鋪作業以「預防為先」。議員李柏毅指，透地雷達有如人體超音波，能讓地下孔洞無所遁形，填補後再刨鋪，可延長道路壽命，市議會百分之百支持。

高雄市政府前年起導入透地雷達，檢測地下隱藏性致災孔洞，今年至今已完成86公里的道路偵測。記者王昭月／攝影
高雄市政府前年起導入透地雷達，檢測地下隱藏性致災孔洞，今年至今已完成86公里的道路偵測。記者王昭月／攝影
高雄市政府前年起導入透地雷達，檢測地下隱藏性致災孔洞，今年至今已完成86公里的道路偵測，但議員仍覺得太少。記者王昭月／攝影
高雄市政府前年起導入透地雷達，檢測地下隱藏性致災孔洞，今年至今已完成86公里的道路偵測，但議員仍覺得太少。記者王昭月／攝影
高雄市政府前年起導入透地雷達，檢測地下隱藏性致災孔洞，今年至今已完成86公里的道路偵測。記者王昭月／攝影
高雄市政府前年起導入透地雷達，檢測地下隱藏性致災孔洞，今年至今已完成86公里的道路偵測。記者王昭月／攝影

議員 水利局

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