快訊

嘉義等8縣市注意！午後對流旺 大雨特報注意雷擊

超思巴西蛋逾4個月上架賣 農業部：製造日就是洗選日沒有問題

睡覺皇帝大！記者會被問及拜習至今零互動 拜登脫口「我要睡了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩沙看落日親子出遊夯 高雄彌陀漁港新闢廣大停車場

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄彌陀漁港經改建後成為觀光景點，圖為彌陀漁港海岸光廊-親水廊道。記者吳慧芬／翻攝
高雄彌陀漁港經改建後成為觀光景點，圖為彌陀漁港海岸光廊-親水廊道。記者吳慧芬／翻攝

高雄彌陀漁港海岸光廊經高市府改建後，有親水步道、觀景台及彩繪防波堤等親子遊憩設施，已成為熱門的觀光景點，高雄市府今並指，已和彌陀區漁會及天南宮合作，整合鄰近空地設置470個停車格，免費供遊客停車。

高雄市海洋局表示，彌陀漁港海岸光廊經該局向農業部漁業署及水保署等單位爭取補助，並陸續投入經費完成親子遊憩設施、彩繪地坪、裝置藝術及觀海步道等設施後，已成為打卡熱點，而戲沙區可讓小朋友玩沙，也可選擇在海堤上觀景台觀賞夕陽落日，每逢假日人潮滿滿。

為讓到訪遊客方便走訪，高市海洋局和彌陀區漁會及天南宮共同合作，規劃漁港整補場、上架場、漁會及天南宮前廣廣場等空地供車輛免費使用，總計約可停放470輛汽車。

彌陀區漁會總幹事林子清表示，假日期間漁會同仁都會出來充當志工，協助引導遊客車輛停放，目前規劃的這幾處停車空間，可滿足觀光人潮停車需求。

海洋局另也將進行彌陀漁港農漁產品產銷與餐飲服務中心工程，也將停車需求納入規劃方案中，將彌陀漁港周遭區域全面通盤檢討，希望提供遊客更舒適方便的遊憩場域，帶動地方發展。

高雄彌陀漁港經改建後成為觀光景點，圖為彌陀海岸光廊-愛情彩繪。記者吳慧芬／翻攝
高雄彌陀漁港經改建後成為觀光景點，圖為彌陀海岸光廊-愛情彩繪。記者吳慧芬／翻攝
美食旅遊KOL漢娜Hannah推薦彌陀漁港海岸光廊為網美拍攝地點。記者吳慧芬／翻攝
美食旅遊KOL漢娜Hannah推薦彌陀漁港海岸光廊為網美拍攝地點。記者吳慧芬／翻攝
彌陀漁港的戲沙池。記者吳慧芬／翻攝
彌陀漁港的戲沙池。記者吳慧芬／翻攝
高雄彌陀漁港經改建後成為觀光景點，圖為其停車空間規劃。記者吳慧芬／翻攝
高雄彌陀漁港經改建後成為觀光景點，圖為其停車空間規劃。記者吳慧芬／翻攝

親子 高雄市 農業部

延伸閱讀

台日觀光高峰論壇落幕 「高雄熊」萌樣受好評

高捷紅線往北延伸新設8座車站 明年年中先通車到這一站

高雄遠洋漁船傳氨氣外洩 1工人船底維修受困昏迷

躲太陽比未禮讓行人嚴重？高雄女騎士樹蔭下停車接1.6萬天價罰單

相關新聞

部落文化與熊鷹保育 屏科大推熊鷹仿真羽毛創新工藝

被列為瀕臨絕種一級保育類熊鷹是台灣體型最大日行性猛禽，熊鷹獨特三角斑紋，有著排灣族、魯凱族百步蛇傳說故事，熊鷹羽毛更是身...

楠梓朝明路道路刨鋪 透地雷達先行檢測孔洞修補

高雄市楠梓區朝明路鄰近楠梓火車站，屬站區周邊主要道路，但路面已老化，為改善道路品質，市府工務局道工處今天起進行刨鋪作業，...

玩沙看落日親子出遊夯 高雄彌陀漁港新闢廣大停車場

高雄彌陀漁港海岸光廊經高市府改建後，有親水步道、觀景台及彩繪防波堤等親子遊憩設施，已成為熱門的觀光景點，高雄市府今並指，...

台日觀光高峰論壇落幕 「高雄熊」萌樣受好評

第14屆台日觀光高峰論壇日前在日本名古屋落幕，高市府觀光局表示，此次觀光論壇見證台日友好，也盼再創台日國際觀光新紀元；高...

高捷紅線往北延伸新設8座車站 明年年中先通車到這一站

在缺工缺料影響下，高捷黃線與紅線延伸林園統包工程雙雙流標，相對來說，高捷紅線岡山路竹延伸案相對順利，高捷局表示，岡山路竹...

鳳山分局五甲所忠犬咬人「被消失」 基層批：這就是官啊！

高雄市鳳山警分局五甲派出所2年多前養了一隻米克斯，取名「平安」，是所內同仁開心果，遇陌生人從後門進入會吠叫警戒，連人犯都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦