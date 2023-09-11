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玩沙看落日親子出遊夯 高雄彌陀漁港新闢廣大停車場
高雄彌陀漁港海岸光廊經高市府改建後，有親水步道、觀景台及彩繪防波堤等親子遊憩設施，已成為熱門的觀光景點，高雄市府今並指，已和彌陀區漁會及天南宮合作，整合鄰近空地設置470個停車格，免費供遊客停車。
高雄市海洋局表示，彌陀漁港海岸光廊經該局向農業部漁業署及水保署等單位爭取補助，並陸續投入經費完成親子遊憩設施、彩繪地坪、裝置藝術及觀海步道等設施後，已成為打卡熱點，而戲沙區可讓小朋友玩沙，也可選擇在海堤上觀景台觀賞夕陽落日，每逢假日人潮滿滿。
為讓到訪遊客方便走訪，高市海洋局和彌陀區漁會及天南宮共同合作，規劃漁港整補場、上架場、漁會及天南宮前廣廣場等空地供車輛免費使用，總計約可停放470輛汽車。
彌陀區漁會總幹事林子清表示，假日期間漁會同仁都會出來充當志工，協助引導遊客車輛停放，目前規劃的這幾處停車空間，可滿足觀光人潮停車需求。
海洋局另也將進行彌陀漁港農漁產品產銷與餐飲服務中心工程，也將停車需求納入規劃方案中，將彌陀漁港周遭區域全面通盤檢討，希望提供遊客更舒適方便的遊憩場域，帶動地方發展。
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