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楠梓朝明路道路刨鋪 透地雷達先行檢測孔洞修補

中央社／ 高雄11日電
高雄市楠梓區朝明路因路面老化，市府工務局道路養護工程處11日起進行刨鋪改善作業，並在施工前進行透地雷達檢測，提前修補高危險孔洞。圖為高雄市副市長林欽榮（前右3）前往視察。（高雄市工務局提供） 中央社
高雄市楠梓區朝明路因路面老化，市府工務局道路養護工程處11日起進行刨鋪改善作業，並在施工前進行透地雷達檢測，提前修補高危險孔洞。圖為高雄市副市長林欽榮（前右3）前往視察。（高雄市工務局提供） 中央社

高雄市楠梓區朝明路鄰近楠梓火車站，屬站區周邊主要道路，但路面已老化，為改善道路品質，市府工務局道工處今天起進行刨鋪作業，並在施工前進行透地雷達檢測，提前修補高危險孔洞。

高雄市副市長林欽榮今天上午視察楠梓區朝明路透地雷達檢測暨路面改善工程，林欽榮表示，此次因刨鋪路段地下有老舊水利設施，藉由施工前透過透地雷達檢測，提前檢測出高危險孔洞並加以修補，避免致災性孔洞引發路面下陷。

高市府工務局道路養護工程處今天發布新聞稿表示，朝明路鄰近楠梓火車站、夜市，屬站區周邊主要道路，但目前路面已產生老化、路面補丁等情形，市府針對楠梓區朝明路（楠梓新路至鳳楠路）今天起進行刨鋪作業，預計13日改善完成。

工務局表示，朝明路此次改善面積約為1萬1100平方公尺，透過重新刨鋪改善長期車流量大而導致路面不佳的狀況，且從刨鋪前的基底調查及改善到施工，皆依「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」落實施工標準化及召開施工前管線協調會議。

工務局強調，工程從料廠出料到現場施工採取全程錄影，再將現場監控回傳至道路挖掘管理中心，透過3方錄影監控達成全面品質把關。

道工處補充，針對楠梓火車站周邊人行環境也自8月初起進行改善作業，改善範圍包含楠梓新路東側及建楠路南北側人行道，預計10月底完工，待各區段完工後，將大幅改善楠梓火車站周邊通行品質。

林欽榮

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