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台日觀光高峰論壇落幕 「高雄熊」萌樣受好評

中央社／ 高雄11日電
第14屆台日觀光高峰論壇日前在日本名古屋落幕，希望再創台日國際觀光新紀元，2023年將由高雄接棒主辦。（高雄市觀光局提供） 中央社
第14屆台日觀光高峰論壇日前在日本名古屋落幕，希望再創台日國際觀光新紀元，2023年將由高雄接棒主辦。（高雄市觀光局提供） 中央社

第14屆台日觀光高峰論壇日前在日本名古屋落幕，高市府觀光局表示，此次觀光論壇見證台日友好，也盼再創台日國際觀光新紀元；高雄觀光吉祥物「高雄熊」玩偶一起亮相，大受好評。

第14屆台日觀光高峰論壇9日在日本愛知縣名古屋落幕，明年由高雄接棒主辦，高雄市政府觀光局長高閔琳在閉幕晚宴致詞表示，此次活動值得高雄學習借鏡，明年高雄一定會以獨特觀光魅力及新穎城市樣貌、軟硬體服務，傳達給與會人員。

觀光局今天發布新聞稿表示，此次觀光論壇不僅見證台日友好，更在全球觀光旅遊業復甦時刻，台日雙方加速交流，希望再創台日國際觀光新紀元。

此外，高雄觀光大使、吉祥物「高雄熊」玩偶也陪伴高閔琳出席會議、考察景點，可愛模樣大受好評；觀光局表示，藉由此次台日觀光高峰論壇，高雄已連結更多日本觀光產業代表，有助於後續開發日本地區的行銷通路。

論壇活動結束後，觀光局也赴大阪與高雄捷運公司代表會合，將陸續拜會關西地區大阪的京阪電鐵集團、京福電鐵、京都市政府及關東地區東京的東急集團等單位，洽談鐵道觀光交流合作與高雄好玩卡套票在日本銷售狀況。

觀光局也邀日方參加明年在高雄舉辦的台日觀光高峰論壇，進一步拓展高雄在日本的知名度，吸引更多日本旅客造訪高雄。

觀光局 高雄市

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