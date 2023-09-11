80年代老建築「活」過來 屏東數位青創中心獲2023雪梨設計大獎

屏東數位青創中心奪下2023雪梨設計大獎（Sydney Design Awards）「公共建築銀獎」殊榮，屏東縣政府活化80年代老建築，以新數位融合舊建築創新設計，善用數位照明設備、夜間數位信號控制光源與光雕效果，除展現屏東青年能量、呼應基地歷史以數位承接未來，讓世界看見台灣。

縣長周春米說，屏東數位青創中心由縣府攜手由屏東在地組成的設計團隊三坪建築事務所，將舊建築活化創新為培育數位青年人才基地，獲國際獎項別具意義，近年屏東致力將閒置空間活化為各領域青年的培才基地，今年有三座基地拿下建築園冶獎，以創生創業與SDGs永續發展目標為策略接軌國際，讓屏東青年能量成為台灣被世界看見的重要推手。

縣府勞動暨青年發展處表示，屏東數位青創中心以培養年輕一代技術人才為主要目標，擁有辦公室、會議室、餐廳、展覽廳、公共工作室、技術互動空間和演講廳等多種空間，現已進駐11個數位青創團隊，且針對青年開設數位跨域與自媒體人才課程，舉辦數位展覽與微創市集，多元化支持青年並讓縣民更了解數位產業的發展。

勞青處說，未來縣府團隊因應屏東科學園區各產業的人才需求，攜手南科管理局開設先進太空、綠色材料、智慧農醫及其他新興科技等課程，串聯產官學挹注更多資源，讓屏東數位青創中心成為孕育數位科技人才的基地。