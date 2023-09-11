月餅大戰開打 老字號祥鈺樓正宗蘇氏月餅獲老饕力挺

中秋節將至，各大飯店無創新口味搶攻月餅商機，但高雄老牌江浙菜館祥鈺樓，為「鐵粉」守住正宗蘇式月餅口味，讓饕客們每年都能回味少油、輕糖、酥香的好滋味。

祥裕樓老闆朱金鴻說，蘇式月餅與坊間常見的港式或台式月餅不同，堅持傳統製法，維持「經典」，包括純手工撖出多層麵皮，用料少油輕糖、甘甜不膩，今年仍推芝麻、玫瑰、椒鹽、百果、棗泥及紅豆沙6大饕客喜愛的口味。

他說，祥鈺樓的蘇式月餘不放防腐劑，但最大特色是耐保存，放在攝氏25度的常溫下或冷藏，豆沙、棗泥可放上10天，芝麻、椒鹽、百果及玫瑰可放20天左右，現也提供宅配服務。

受通膨，原物料上漲壓力，各百貨、飯店月餅雖都盡量不調漲價格，但明顯走向小顆、精緻、創意路線，祥鈺樓蘇氏月餅今年包裝則改款，但6種口味月餅都微漲10元，6顆裝賣到820元，仍有不少死忠鐵粉每年必買。