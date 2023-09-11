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地方創生／海外返鄉開書店 推廣美濃文化

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
邱適珩（左一）在美濃開書店已邁入第5年，努力推廣客庄文化。圖／邱適珩提供
邱適珩（左一）在美濃開書店已邁入第5年，努力推廣客庄文化。圖／邱適珩提供

高雄美濃「柚仔林合和學堂書店」負責人邱適珩原在海外工作，近年返鄉當英文老師，實現童年開書店願望，並以長大的地方為書店命名，希望透過閱讀改變家鄉、推廣客庄文化。

書店已開業5年，書店同業都稱邱適珩「大福」，她大學念日文系，研究所念外文。童年時期就發願「退休後要當書店老闆」，長大後在國外工作多年回到美濃家鄉隨即付諸行動。

邱適珩表示，5年前勇敢租下一間老房子開書店，在美濃存活下來是鄉野奇譚，她也一直提醒自己「莫忘初衷」，為讓家鄉更好，不僅身兼英文老師、書店老闆、文化講座主持人，也做田野調查、策畫Podcast節目，還當客語廣播主持人。

她說，隨著新移民落地生根，美濃已從客家聚落蛻變成文化大熔爐，為此也訪談美濃周邊外籍配偶、移工及其二代，談新住民在此地發生故事，近期獲高市府青年局青創補助後，將繼續經營，讓更多人認識美濃之美。

美濃 老闆

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