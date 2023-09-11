南寮漁港停車位不足 議員促檢討

高雄彌陀南寮漁港海岸光廊改造後，擁有南台灣首座海上木棧道、公園綠地、沙灘及彩繪，成為親子遊憩熱門景點，假日停車一位難求、交通受阻，地方憂心市府明年打造農漁產品產銷與餐飲服務中心後問題更嚴重，盼增建停車場、增加植栽，議員也促市府提前規畫因應，避免日後衍生交通亂象，市府海洋局允諾一併研議、檢討。

彌陀南寮漁港原是純樸小漁村，自海岸光廊改造後煥然一新，占地約1.5公頃園區建有海景瞭望台、濱海大道、水中廊道、堤防步道、彩繪堤防、3D彩繪、兒童遊憩區等，近年暴紅成遊憩景點，假日停車一位難求。

南寮里長吳宏桂說，疫情期間無法出國，南寮漁港海岸光廊成親子遊憩熱點，車位的確不足；漁港海產店業者也說，假日湧入大量觀光客，「大家都想停近一點」，不少遊客都抱怨「找不到停車位！」

彌陀區漁會推廣主任林宏政也說，漁會停車場雖可提供停100餘輛汽車，但部分遊客找不到車位任意停路旁、擋住回轉道，嚴重影響交通。

吳宏桂建議，市府可考慮光華4巷國有土地，配合徵收周邊私人地規畫停車場；另外，當地也缺乏遮擋日照樹木，應多植樹增加樹蔭，讓遊客玩起來更舒服。

議會農林委員會日前視察亦發現停車位嚴重不足，議員陸淑美、林富寶直言，觀光停車問題務必優先解決，部分道路狹小、會車困難，遊客若無處停車，如何帶進觀光財？

陸淑美建議，海洋局推動彌陀漁港整建活化開發案時，除新建服務中心內規畫停車場，也要活化招商，避免步上「鼓山漁市場」後塵。

高雄市海洋局表示，彌陀區漁會及天南宮現提供前方廣場供遊客免費停車，市府研議辦理設置農漁產品產銷與餐飲服務中心規畫時，將停車需求一併納入評估，並串連梓官、永安等海線觀光景點，提供遊客更舒適遊憩場域，帶動地方發展。