聽新聞
test
0:00 / 0:00
風災後高雄支援復建5天 饒慶鈴率團隊鞠躬致謝
「高雄救援軍，台東感謝您！」台東縣長饒慶鈴今天率環保局長郭建成等人向高雄援軍深深一鞠躬，感謝高雄從7日到11日共5天，支援台東遭受颱風海葵重創的災後復建。
颱風海葵挾帶強風暴雨重創台東縣，災後復原需要大量人力及機具，高雄市政府在市長陳其邁6日越洋致電饒慶鈴，馳援台東災後復原。
台東縣環保局表示，高雄支援隊伍約有100名人員和41輛機具，將持續協助台東清理工作直到9月11日。除了原先指派支援的8個鄉鎮市外，還增加協助清理延平鄉的工作，總共投入9個鄉鎮市的工作。
台東縣環保局指出，高雄支援軍每天一早即整隊出發，深入各區域進行清理工作，尤其是近日的豪大雨使得白天的清理工作變得更加困難。然而大家並不畏懼困難，不辭辛勞，希望能夠協助環境早日恢復正常。截至今天下班前，已經清除廢樹枝、落葉及雜物等風災垃圾約2600公噸，清理工作仍繼續進行。
今天下午饒慶鈴到台東棒球村第一棒球場，向高雄支援軍表達最高的敬意和感謝之情。饒慶鈴說，高雄支援團隊已協助台東災後復原工作進行了4天。在環保局、各鄉鎮市公所清潔隊以及各相關單位的緊密協作下，主要公共區域和道路已經明顯恢復整潔，讓台東的居民感受到無比的溫暖。
饒慶鈴表示，此次再次證明，遇到任何危難時各縣市間互相協助、共同共好的情誼；也期待有一天，台東也能夠為高雄盡一份心力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言