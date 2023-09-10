風災後高雄支援復建5天 饒慶鈴率團隊鞠躬致謝

「高雄救援軍，台東感謝您！」台東縣長饒慶鈴今天率環保局長郭建成等人向高雄援軍深深一鞠躬，感謝高雄從7日到11日共5天，支援台東遭受颱風海葵重創的災後復建。

颱風海葵挾帶強風暴雨重創台東縣，災後復原需要大量人力及機具，高雄市政府在市長陳其邁6日越洋致電饒慶鈴，馳援台東災後復原。

台東縣環保局表示，高雄支援隊伍約有100名人員和41輛機具，將持續協助台東清理工作直到9月11日。除了原先指派支援的8個鄉鎮市外，還增加協助清理延平鄉的工作，總共投入9個鄉鎮市的工作。

台東縣環保局指出，高雄支援軍每天一早即整隊出發，深入各區域進行清理工作，尤其是近日的豪大雨使得白天的清理工作變得更加困難。然而大家並不畏懼困難，不辭辛勞，希望能夠協助環境早日恢復正常。截至今天下班前，已經清除廢樹枝、落葉及雜物等風災垃圾約2600公噸，清理工作仍繼續進行。

今天下午饒慶鈴到台東棒球村第一棒球場，向高雄支援軍表達最高的敬意和感謝之情。饒慶鈴說，高雄支援團隊已協助台東災後復原工作進行了4天。在環保局、各鄉鎮市公所清潔隊以及各相關單位的緊密協作下，主要公共區域和道路已經明顯恢復整潔，讓台東的居民感受到無比的溫暖。

饒慶鈴表示，此次再次證明，遇到任何危難時各縣市間互相協助、共同共好的情誼；也期待有一天，台東也能夠為高雄盡一份心力。