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高雄本土登革熱今再增14例 國軍化學兵後天馳援消毒

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
防疫人員進行疫調工作。記者吳慧芬／翻攝
防疫人員進行疫調工作。記者吳慧芬／翻攝

高雄市今新增登革熱本土個案14例，累計229例，發病期間介於8月23日至9月8日，分別為左營4例、楠梓3例，苓雅2例，三民1例，前鎮2例為鎮海里群聚衍生、鹽埕2例為家庭群聚，其中左營、苓雅共3例經疫調感染源可能來自台南活動史，到目前為止，高雄市本土個案研判外縣市感染者共63例。

衛生局表示，新增的境外移入1例，（累積19例），為前鎮區60多歲男性，目前東南亞國家登革熱疫情嚴峻，境外移入風險高，境內目前已有DENV1/2與此例DENV3型別，請民眾配合防治工作、落實清除積水，後天國軍化學兵也將支援環境消除工作。

衛生局並提醒，民眾做好防蚊措施避免病媒蚊叮咬，若有出現重症警示徵象及出血徵兆，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，並立即就醫，特別是65歲以上長者、具有慢性病史，例如糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等，或曾感染登革熱者，都是重症的高危險群。

衛生局提醒民眾若出現登革熱重症徵兆要快就醫。圖／高雄市衛生局提供
衛生局提醒民眾若出現登革熱重症徵兆要快就醫。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員在積水容器發現蚊子幼蟲。圖／記者吳慧芬翻攝
防疫人員在積水容器發現蚊子幼蟲。圖／記者吳慧芬翻攝

衛生局 登革熱 高雄市

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