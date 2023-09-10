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高雄本土登革熱今再增14例 國軍化學兵後天馳援消毒
高雄市今新增登革熱本土個案14例，累計229例，發病期間介於8月23日至9月8日，分別為左營4例、楠梓3例，苓雅2例，三民1例，前鎮2例為鎮海里群聚衍生、鹽埕2例為家庭群聚，其中左營、苓雅共3例經疫調感染源可能來自台南活動史，到目前為止，高雄市本土個案研判外縣市感染者共63例。
衛生局表示，新增的境外移入1例，（累積19例），為前鎮區60多歲男性，目前東南亞國家登革熱疫情嚴峻，境外移入風險高，境內目前已有DENV1/2與此例DENV3型別，請民眾配合防治工作、落實清除積水，後天國軍化學兵也將支援環境消除工作。
衛生局並提醒，民眾做好防蚊措施避免病媒蚊叮咬，若有出現重症警示徵象及出血徵兆，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，並立即就醫，特別是65歲以上長者、具有慢性病史，例如糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等，或曾感染登革熱者，都是重症的高危險群。
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