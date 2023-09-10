高雄本土登革熱今再增14例 國軍化學兵後天馳援消毒

高雄市今新增登革熱本土個案14例，累計229例，發病期間介於8月23日至9月8日，分別為左營4例、楠梓3例，苓雅2例，三民1例，前鎮2例為鎮海里群聚衍生、鹽埕2例為家庭群聚，其中左營、苓雅共3例經疫調感染源可能來自台南活動史，到目前為止，高雄市本土個案研判外縣市感染者共63例。

衛生局表示，新增的境外移入1例，（累積19例），為前鎮區60多歲男性，目前東南亞國家登革熱疫情嚴峻，境外移入風險高，境內目前已有DENV1/2與此例DENV3型別，請民眾配合防治工作、落實清除積水，後天國軍化學兵也將支援環境消除工作。