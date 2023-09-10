澎湖首推中元普渡盟軍桌 促尋大航海時代記憶

農曆7月全台各地都有普渡等祭儀，澎湖因早年發生明荷等4大戰役，馬公市公所今天首辦中元普渡「盟軍桌」活動，慰藉戰役殉職將士官兵英靈，並尋找大航海時代記憶，讓世界看見澎湖。

馬公市公所今天舉辦「尋找大航海時代記憶－從風櫃尾中元普渡盟（冥）軍桌加菜開始」活動，馬公市長黃健忠、澎湖縣政府參議盧春田、馬公市代表會主席歐銀花及荷蘭、法國、日本等代表與會。

黃健忠表示，「盟軍桌」（俗稱冥君桌）最早緣起於馬公風櫃蛇頭山，早期每至夜間時，都可聽聞外國軍隊兵馬操練的聲音，影響當地居民作息，在地的溫王殿指示希望能於年節普渡時也同時祭祀一番，當地居民依意願辦理，隨後相安無事共享安寧。

他說，馬公風櫃里蛇頭山有「荷蘭古堡遺址」及「法國英雄紀念碑」與「日本軍艦松島殉職將兵慰靈塔」，是澎湖最具國際化的指標，希望藉由中元普渡「盟軍桌」加菜開始，慰藉戰役眾多殉職的將士官兵英靈，並讓世界看見澎湖、馬公走向國際，未來每年都會依習辦理普渡。

盧春田表示，澎湖早年曾發生明荷、明清、清法與清日等4大戰役，也留下眾多文化史蹟，馬公市公所今天推出「盟軍桌」（冥君桌）活動，喚起對歷史的認識及重新認識澎湖，具有特殊意義。

馬公市公所指出，在風櫃尾中元普渡盟軍桌加菜開始活動中，分別推出法式紙包魚、普羅旺斯燉菜，荷蘭炸肉丸、荷式脆薯、荷蘭焦糖煎餅，日式的精靈牛、馬等料理用於祭祖，在中元普渡祭儀上都是首見，格外特別。