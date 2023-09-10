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前鎮漁港船員會館營運效益差恐淪蚊子館 漁業署回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄前鎮漁港81億改建案，引發中央補助分配不公爭議，其中漁會、船員不看好船員會館其帶來的效益，憂心恐淪為蚊子館。(記者劉學聖／攝影)
高雄前鎮漁港81億改建案，引發中央補助分配不公爭議，其中漁會、船員不看好船員會館其帶來的效益，憂心恐淪為蚊子館。(記者劉學聖／攝影)

高雄前鎮漁港81億改造案引發中央補助地方分配不公爭議，其中中央斥資4億餘元興建的船員會館年底要開幕營運，但漁業署去年三度標租都乏人問津，將交由高雄區漁會承租營運，然而漁會、船員均不看好其效益，憂心恐淪為蚊子館。漁業署今表示，船員會館以服務船員為主要營運方向，落實保障外籍船員權益福利的決心。

漁業署說明，前鎮漁港為中央主管的第一類漁港，也是遠洋漁業重要基地，但已有50年未投入大型建設，因而有碼頭水深不足、市場設備老舊、港區及周邊社區雨汙水排入港區等問題急需改善；此外，全國1100騷遠洋漁船中，前鎮漁港就有444艘，占全國40％，且大多為300噸以上大型漁船。

漁業署表示，為符漁船大型化停泊需求、提升加強船員權益照顧，帶動轄區產業升級及經濟發展，專案經費投入深水碼頭整建、新建多功能水產品運銷中心、既有魚市場整建、多功能船員服務中心及港區環境改善與下水道建設，是對應產業需求，並獲漁會、漁業公協會及在地居民的支持與肯定。

漁業署指出，船員會館主要是提供每年約1.5萬人次的外籍船員，隨近300艘遠洋漁船返港，能夠購物、餐飲、交流、住宿、盥洗、祈禱、運動、諮詢、關懷等而設置；會館一樓為商店區及餐飲區，提供購物、飲食；二樓設有淋浴間、祈禱室、交誼區，無償提供盥洗、休閒、娛樂、祈禱、與家人視訊等，滿足身心靈需求，及相關關懷船員團體駐點進行關懷、諮詢服務。

三、四樓為旅館區，提供搭機來台等候上船、漁船出港等機返國、親友探視、或船東獎勵船員等住宿，以及開放給背包客、家庭旅遊、農漁會交流等進住；漁業署表示，依據漁港法規定，委由高雄區漁會經營，將朝平價、非營利性服務船員，展現我國支持落實保障外籍船員權益福利的決心。

漁業署強調，國內漁港分為第一類漁港及第二類漁港，分屬中央政府及地方政府所主管，各漁港功能性、機能建設需求也不相同，為維持產業均衡發展，將考量各地方產業需求、漁港環境差異等，統合建設需求後，依照行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定爭取經費，並整體合理分配預算以積極支持各地漁業建設。

漁業署 前鎮漁港 碼頭

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