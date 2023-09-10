拳力以赴 內農拳擊教練、隊長獲屏東縣體育有功人員

國立內埔農工拳擊隊教練李勝華、拳擊隊長學生徐澔，分別獲今年屏東縣體育有功人員「優秀教練獎」與「傑出選手獎」，徐澔是瑪家鄉排灣族，國中小學時曾是排球選手，升高中時轉戰拳擊，從不被看好，到獲全中運金牌，展現不認輸精神。

拳擊隊在教練李勝華指導，近三屆全中運為屏東縣拿下金牌，獲金牌楊仕勛、李敏、徐澔及田少萱，都是高中才接觸拳擊，起步比別人晚，還能讓選手在兩、三年短時間獲高中選手最高榮譽，李勝華教練執教功力有目共睹，「金牌教練」美譽實至名歸。

李勝華說，感謝母校內埔農工的栽培，才成就現在的他，為屏東，為台灣孕育更多優秀拳擊人才，也幫助家境貧困的學弟妹，藉由體育運動升學，翻轉人生。

內埔農工拳擊隊長徐澔是瑪家鄉排灣族人，國中小時排球選手，身高發展受限和運動傷害因素，在父親鼓勵，升高中時加入內農體育班拳擊隊。徐澔進步快，練拳僅一年多，高二上學期全國總統盃拳擊錦標賽，獲個人第一面全國賽金牌，高二全中運拿下金牌。

徐澔說，獲得傑出選手獎，感覺好不真實。當初轉換跑道打拳擊，很多人不看好，認為他一定打不出好成績，「我不認輸，想證明給他們看」，感謝老師、教練指導，會繼續努力。

內埔農工校長張世波說，拳擊隊傑出校友李勝華，出自教練羅尚策和傅志群門下。選手期間曾多次為屏東縣獲佳績，並入選國家代表隊為國爭光。大學畢業後創辦拳館，致力推展拳擊運動，回母校協助恩師義務指導內農學弟學妹，希望讓拳擊隊永續發展，並能更成長茁壯。