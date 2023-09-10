屏東青葉社區推星空饗宴品牌 沉浸魯凱神話藝術村

屏東三地門鄉青葉社區以魯凱神話藝術村聞名，近年經由屏東縣政府協助，用社區故事結合原民特色元素，推出星空饗宴餐桌品牌，帶動社區產業。

縣府表示，星空饗宴有在地料理，還能體驗當地跨火驅邪的迎賓儀式；遊客進入社區，族人透過焚煙告知祖靈有客人造訪部落，隨後遊客可製作屬於自己的花環，並在青葉社區發展協會理事長巴俊傑帶領下走讀社區。

過程中可見，青葉社區棋盤式的整齊街道上，四處都是魯凱族藝術家作品，讓遊客深度走訪沉浸在魯凱神話藝術村氛圍裡。

縣府提及，餐桌饗宴開始前，遊客帶著火把繞場地1圈，並由部落頭目點燃希望之火，代表著對土地的尊重與祝福；每道菜餚是社區主廚運用新鮮紅藜、小米等在地傳統食材，透過創新料理方式，創造出淡菜柚香紅藜沙拉、佐醬蕈菇小米魚排等特色料理，保留濃郁部落風味，展現對食物與文化的尊重。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，青葉社區透過每次遊客參訪與體驗，逐漸提升社區遊程內容與服務精緻度，期待遊客能深刻體驗魯凱文化底蘊及大自然獨特魅力；6人以上即可成行，內容含社區導覽和特色餐點，每人只要新台幣499元，可洽青葉社區發展協會08-7965667。