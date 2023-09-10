文青返美濃開書店參與地方創生 深耕後生文化社會實踐

高雄美濃「柚仔林合和學堂書店」負責人邱適珩，原在海外工作，近年回鄉當英文老師，同時實現童年許下退休後要開書店的願望，並以自己長大的地方為書店命名，希望透過閱讀改變家鄉。她不只賣書，也辦講堂、錄製Podcast、做文史田野調查等，以行動集結其他美濃後生，透過文化深耕推廣客庄文化。

柚仔林合和學堂書店已開了5年，書店同業都叫邱適珩「大福」。她從小熱愛閱讀，大學念日文系，研究所念外文，英、日語俱佳；喜歡看書、收藏書，開書店原本就是她的人生清單，童年時期就發願「退休以後要當書店老闆」，長大後在國外工作多年，回到美濃家鄉，想著開書店也不用等退休，便付諸行動。

5年前決定要開書店時，她勇敢租下一間老房子，望著眼前家鄉的景象，要田有田，要水有水，阡陌鋪陳，小鎮的顏色隨著節氣更迭換季，這是她最熟悉不過的家鄉樣貌。「不如，就用自己長大的地方當名字吧。」於是她以柚仔林（合和里的舊稱），加入與講座意義構連的「學堂」，每個名詞的第一個字還可以變成書店簡稱「柚合學書」。

邱適珩說，書店撐過第一年時，自己有點開心也有點驕傲，「天啊！我在美濃這個地方開書店居然還活了下來，根本是鄉野奇譚了。書店經營的難處，直到她成為開書店的人才深刻體會。這些困難並沒有打倒她，客家人的硬頸精神和一直謹記在心的「莫忘初衷」，讓行動派的她不僅身兼英文老師、書店老闆、文化講座主持人、田野調查研究者、策畫Podcast節目「柚誌」，還是客語廣播節目「美濃半夜藍衫講」的共同主持人。

她深知文化傳遞的載體不僅在於書本，更多的是具體生活的實踐，於是跨領域邀請來賓討論書籍、生活與在地議題，因為隨著新移民的落地生根、繁衍後代，美濃早已從傳統客家聚落蛻變成文化大熔爐，系列節目「柚誌說ㄊㄚ」便是訪談美濃周邊外籍配偶、移工及其二代，談新住民在此地發生的故事，試圖在多元文化中理解異中求同的共存方法。