屏基深耕原鄉 連3年獲原民會頒發超額進用原住民族特優

屏東基督教醫院創院70年，66年前成立「山地巡迴醫療服務隊」，到原鄉部落義診，時至今日更發展在地長照服務，屏基全院1409名員工，有152名原住民，進用比率達10.8％，吸引原住民族人才加入團隊，屏基連3年獲原住民族委員會頒發超額進用原住民族特優獎，對部落來說，「屏基就是我們的醫院」，守護原民健康。

屏東縣33鄉鎮市，有9個原鄉，原住民人口占全縣人口7.67％，屏基醫務副院長劉思源說，屏基1409名員工，有152名原住民族，進用比率達10.8％，原住民員工遍布院內各單位，醫師、護理師、放射師、藥師、物理治療師、職能治療師、個案管理師、行政人員，族別包括排灣族、魯凱族與布農族。

劉思源說，66年前屏基成立山地巡迴醫療服務隊，當時交通不方便，醫療服務隊爬山走路到部落義診，將當時結核病、小兒麻痺的小朋友接下山到醫院治療，原住民對屏基情感特別不同，和原住民一起工作，除了工作專業外，更感受到他們熱情、開朗與幽默感。

屏基放射師溫詠正是來義鄉排灣族，他說，小時候生病都到屏基看診，在屏基工作近7年，當初應徵時就想找屏基，是屏東最大醫院，屏基原民同事多，工作時有熟悉感。屏基工作19年的放射師阮詩雅來自泰武鄉，她說，原住民同事多，一起工作比較親切感，文化，背景相同，工作起來較順暢。

屏基開設原住民特別門診，醫療專車每周三天，載原民長輩們到醫院就診，會有熟悉排灣族或魯凱族語的同事們，從看診、檢查到領藥，協助，突破語言隔閡。