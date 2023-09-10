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屏基深耕原鄉 連3年獲原民會頒發超額進用原住民族特優

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏基進用原住民族比率達10.8％，連3年獲原住民族委員會頒發超額進用原住民族特優獎，對部落來說，「屏基就是我們的醫院」，守護原民健康。圖／屏基提供
屏基進用原住民族比率達10.8％，連3年獲原住民族委員會頒發超額進用原住民族特優獎，對部落來說，「屏基就是我們的醫院」，守護原民健康。圖／屏基提供

屏東基督教醫院創院70年，66年前成立「山地巡迴醫療服務隊」，到原鄉部落義診，時至今日更發展在地長照服務，屏基全院1409名員工，有152名原住民，進用比率達10.8％，吸引原住民族人才加入團隊，屏基連3年獲原住民族委員會頒發超額進用原住民族特優獎，對部落來說，「屏基就是我們的醫院」，守護原民健康。

屏東縣33鄉鎮市，有9個原鄉，原住民人口占全縣人口7.67％，屏基醫務副院長劉思源說，屏基1409名員工，有152名原住民族，進用比率達10.8％，原住民員工遍布院內各單位，醫師、護理師、放射師、藥師、物理治療師、職能治療師、個案管理師、行政人員，族別包括排灣族、魯凱族與布農族。

劉思源說，66年前屏基成立山地巡迴醫療服務隊，當時交通不方便，醫療服務隊爬山走路到部落義診，將當時結核病、小兒麻痺的小朋友接下山到醫院治療，原住民對屏基情感特別不同，和原住民一起工作，除了工作專業外，更感受到他們熱情、開朗與幽默感。

屏基放射師溫詠正是來義鄉排灣族，他說，小時候生病都到屏基看診，在屏基工作近7年，當初應徵時就想找屏基，是屏東最大醫院，屏基原民同事多，工作時有熟悉感。屏基工作19年的放射師阮詩雅來自泰武鄉，她說，原住民同事多，一起工作比較親切感，文化，背景相同，工作起來較順暢。

屏基開設原住民特別門診，醫療專車每周三天，載原民長輩們到醫院就診，會有熟悉排灣族或魯凱族語的同事們，從看診、檢查到領藥，協助，突破語言隔閡。

屏基表示，長期深耕原鄉，分別在2000年、2013年獲原住民委員會頒發「促進原住民社會發展有功團體」，2019年榮獲團體醫療奉獻獎，成為守護原住民健康的醫院，感謝所有堅守崗位原住民同事們。

屏基工作19年的放射師阮詩雅來自泰武鄉，她說，原住民同事多，一起工作比較親切感，文化，背景相同，工作起來較順暢。記者劉星君／攝影
屏基工作19年的放射師阮詩雅來自泰武鄉，她說，原住民同事多，一起工作比較親切感，文化，背景相同，工作起來較順暢。記者劉星君／攝影
屏基進用原住民族比率達10.8％，連3年獲原住民族委員會頒發超額進用原住民族特優獎，對部落來說，「屏基就是我們的醫院」，守護原民健康，屏基舉辦員工運動會情況。圖／屏基提供
屏基進用原住民族比率達10.8％，連3年獲原住民族委員會頒發超額進用原住民族特優獎，對部落來說，「屏基就是我們的醫院」，守護原民健康，屏基舉辦員工運動會情況。圖／屏基提供
屏東基督教醫院原鄉工作團隊曾獲得2019年醫療奉獻獎團體獎，深耕原鄉66年。圖／屏基提供
屏東基督教醫院原鄉工作團隊曾獲得2019年醫療奉獻獎團體獎，深耕原鄉66年。圖／屏基提供
屏基進用原住民族比率達10.8％，連3年獲原住民族委員會頒發超額進用原住民族特優獎，對部落來說，「屏基就是我們的醫院」，守護原民健康，屏基舉辦員工運動會情況。圖／屏基提供
屏基進用原住民族比率達10.8％，連3年獲原住民族委員會頒發超額進用原住民族特優獎，對部落來說，「屏基就是我們的醫院」，守護原民健康，屏基舉辦員工運動會情況。圖／屏基提供
屏基放射師溫詠正是來義鄉排灣族，他說，小時候生病都到屏基看診，在屏基工作近7年，當初應徵時就想找屏基。記者劉星君／攝影
屏基放射師溫詠正是來義鄉排灣族，他說，小時候生病都到屏基看診，在屏基工作近7年，當初應徵時就想找屏基。記者劉星君／攝影

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