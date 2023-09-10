高雄猴的日常花樣多 清晨闖民家攀塔看日出

高雄一名鼓山區居民清晨在家中陽台，看到對面鄰居家屋頂有一隻動物在走路，他起初以為是貓，但接著這隻動物，連手帶腳爬上水塔頂看日出，照片被PO上網，引發討論，網友說「牠需要一杯星巴克」、「高雄猴的日常」、「哥享受的是孤獨」。

高雄鼓山區鄰近壽山，偶爾都會傳出獼猴到民眾社區的情況，這是有民眾看到清晨看到一隻猴子，先是沿著屋簷爬行，接著手腳並用，攀上水塔坐在那邊欣賞日出，PO文者說「現在高雄流行獼猴在人家水塔看日出」，並標註時間是清晨5點半。