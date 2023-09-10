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高雄猴的日常花樣多 清晨闖民家攀塔看日出

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
一隻獼猴大喇喇地走在民宅屋頂上。圖／翻攝自爆料公社
一隻獼猴大喇喇地走在民宅屋頂上。圖／翻攝自爆料公社

高雄一名鼓山區居民清晨在家中陽台，看到對面鄰居家屋頂有一隻動物在走路，他起初以為是貓，但接著這隻動物，連手帶腳爬上水塔頂看日出，照片被PO上網，引發討論，網友說「牠需要一杯星巴克」、「高雄猴的日常」、「哥享受的是孤獨」。

高雄鼓山區鄰近壽山，偶爾都會傳出獼猴到民眾社區的情況，這是有民眾看到清晨看到一隻猴子，先是沿著屋簷爬行，接著手腳並用，攀上水塔坐在那邊欣賞日出，PO文者說「現在高雄流行獼猴在人家水塔看日出」，並標註時間是清晨5點半。

照片引發網友討論，有網友說，「這裡日出沒有花果山的漂亮」、「等等爬到變電箱又停電」、「會跳下去洗澡」、「牠需要一杯星巴克」、「這在鼓山內惟很平常」、「高雄快變名符其實的猴硐了」。

高雄一隻獼猴在清晨爬上民宅水塔，向遠方眺望，像是在看日出。圖／翻攝自爆料公社
高雄一隻獼猴在清晨爬上民宅水塔，向遠方眺望，像是在看日出。圖／翻攝自爆料公社
高雄一隻獼猴在清晨爬上民宅水塔，向遠方眺望，像是在看日出。圖／翻攝自爆料公社
高雄一隻獼猴在清晨爬上民宅水塔，向遠方眺望，像是在看日出。圖／翻攝自爆料公社

看日出

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