8歲神童Nana舞藝了得 高雄霹靂舞國際大賽奪冠

2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽事總獎金逾百萬，吸引22國400名頂尖霹靂舞高手尬舞，台灣8歲童Nana以精湛舞藝奪下Kids組冠軍，即將出戰杭州亞運的霹靂舞一哥孫振拿下BBoy Solo亞軍，增加亞運奪牌信心。

霹靂舞首次成為亞運競賽項目，明年巴黎奧運也列入競賽，成為運動競技殿堂新寵。高雄市首辦國際霹靂舞大賽，特邀全球霹靂舞傳奇之一的Poe1擔任總裁判，增加比賽看點。Poe1認為，台灣選手水準一直在成長，鼓勵台灣B-Boy、B-Girl多到世界各地交流。

高雄RCBIC霹靂舞國際大賽昨在高雄流行音樂中心登場，賽事分為4人團體賽（4x4 Crew Battle），男、女個人賽（Solo Battle）及限定15歲以下的個人賽（Kid Battle）等。吸引全球22國高手同台Battle，台灣8歲小將Nana「最神」，終場打敗日本10歲選手Wato拿下冠Kids組冠軍，全場沸騰。

有著阿美族血統的Nana林李納就讀基隆市中興國小，5歲開始接觸舞蹈，曾在韓國街舞賽奪下大地板冠軍，去年底受邀到法國巴黎，參加法國BATTLEPRO霹靂舞大賽，成為12歲組最年輕冠軍，這次再奪國際賽冠軍，未來前限無可限量。

高雄市長陳其邁頒發Kids組冠亞軍獎項，讚許Nana為台灣留下冠軍獎項，更歡迎全世界舞林好手持續到高雄參與各項舞蹈大賽，一起嗨翻高雄。