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龍虎塔施工中 用美照參賽惹議

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

交通部觀光局辦理全台「觀光亮點獎票選」，蓮池潭龍虎塔在「文化類景點暨設施組」排名第4名晉級決選，遊客發現雙塔被綠色紗網罩住進行整修，周圍是鷹架，參賽圖文和現狀不符。鄰近水果攤商也嘆，去年7月封閉至今，生意慘淡。觀光局表示，宣導照片要放原照才算宣導，整修完成後和原狀並無不同，因此用原貌呈現，會加以註明。

被視為高雄地標之一的左營區蓮池潭龍虎塔，興建於1976年，屬民間廟宇私產。龍虎塔從龍口進、虎口出，意思是「入龍喉、出虎口」，象徵趨吉避凶，CNN曾於2014年刊登愛上高雄10大理由中，特別推薦可消災解厄的龍虎塔。

龍虎塔年久失修，塔內梁柱龜裂，油漆剝落還不時掉下水泥塊，去年7月即封閉維修，整修費逾3千萬，廟方無力支付。去年8月，市長陳其邁允諾協助。歷經一年封閉，遊客發現龍虎塔入口處仍罩著黑色塑膠布。

對街賣水果的攤商感嘆「遊客稀少、生意慘淡，水果爛了，一丟再丟」。不少遊客見雙塔封閉，只能在外圍拍照過乾癮。

高雄市政府表示，觀光局提報的是「蓮池潭」，包含孔廟、龍虎塔、春秋閣等，其中以龍虎塔最具代表性，並非單提報龍虎塔；另景點建築定期修繕屬正常，市府積極協助廟方行結構補強，預計2025年上半年完工。

觀光局 陳其邁

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