南北咖啡師齊聚書店 關懷浪浪

全台流浪狗數量約15萬隻，每年不斷增長，為喚醒各界認養替代買賣，南北一群咖啡師串聯做公益，在品味咖啡香氣的同時也關懷浪犬問題。全國動督盟剛評鑑出爐的「友善動物里長」的鳳東里長蔡瑋寧說，流浪不是罪，大家幫浪浪在社區得以共存，再協助絕育，能終止貓狗流浪命運。

鳳山黃埔新村的「書眷味」獨立書店昨辦公益聚會，現場備有手沖咖啡、愛心跳蚤市場、趣味占卜、公益典藏及香氛體驗等活動，餐廳老闆飼養的家犬MOMO，也在門口迎賓，參加者捐300元協助浪浪，手沖精品咖啡就能喝到飽，吸引不少北部咖啡師南下「串門子」交流。

主辦單位高市數位發展暨創意行銷協會理事長沈勤佩說，眷村原本就是充滿人情味，透由公益聚會推動社區共融之餘也關懷流浪動物。據統計目前全台流浪狗約15萬隻，且以每年數萬隻的速度在增加，造成收容機構負擔。來參加活動的民眾在交流咖啡經的同時，只要花少許的捐贈即能為浪浪貢獻一分心力。

蔡瑋寧表示，近年她與里民幫助流浪貓與社區共存，再透過絕育減少里內街貓生育，盡力終止貓狗流浪命運，推展之初遭冷嘲熱諷，諸多辛酸處一語難盡，後來看到原本排斥貓狗的里民開始對浪浪改觀，狀況有了改變，一切都值得。