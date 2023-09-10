高雄捷運 黃線、小港林園線雙流標

高雄捷運黃線及小港林園線統包工程雙流標，其中，黃線土建工程流標3次，民眾認為2028年通車已不可能。捷運局指是烏俄戰爭、缺工缺料等因素影響投標，民代憂心恐追加預算，財政吃不消。學者建議政府應審慎評估工程預算結構，造價預估應保持彈性，提高廠商投標意願。市長陳其邁強調，通車時程不變，會加速推進捷運沿線聯開案，充裕自籌財源。

陳其邁說，近2、3年鋼材大幅上漲，招標確實受影響，以北捷來看，總體經費成長69%，不過現在整體物價已稍緩和，未來招標應會更順利。高雄捷運設有財務規畫小組，會加速推動捷運沿線聯開案，穩定自籌財源，同時滾動調整預算、做財務試算，監控每個期程，務必讓捷運如期如質動工。

高捷黃線及小港林園線相關統包工程本月6日均流標，捷運局分析認為是受到烏俄戰爭、缺工缺料、物價飛漲等因素影響投標意願，2條路線4個標案因都未達3家投標而流標，但有廠商仍有承建興趣，後續發包作業審慎樂觀。

議員邱于軒說，流標原因都不是近期發生的事，市府應重新審視工程、調整時程甚至檢討經費，開誠布公說明工程遇到的難題，避免民眾一直引頸期盼。以小港林園線為例，市長預告今年底動工已不可能，但林園區房價已炒高，且捷運工程流標後，援往例預算都追高，財政恐怕吃不消。

義守大學財金系教授李樑堅說，大環境轉變，營建成本上揚，縣市很多工程都流標，各級政府應審慎評估工程預算結構，工程一延宕，會影響將來發展速度與效益，高市近年財政結構不錯，工程造價預估應保持相對的彈性，平常也與廠商保持良好互動，讓廠商有意願投入公共工程。

捷運工程流標，陳其邁回應，「未來招標審慎樂觀，規畫通車時程也不變」。