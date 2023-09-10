恆春機場首航 天氣不穩取消

恆春機場僅能起降小飛機、秋冬落山風影響營運，航班停飛近10年。屏東縣政府規畫活化措施救機場，昨起連辦3天的「空中觀光」報名額滿，可惜首航即因天氣不穩取消。縣府說，活動名額全滿證明有其市場，將廣邀航空公司推動成常態性遊程，中期包機計畫也會重新啟動。

19年前投資5億元興建的恆春機場該關場或擴建，正反論戰不休。屏東縣府長期目標爭取延長跑道至2500公尺並增設側風跑道，盼升格國際機場。

中期計畫推國際包機直飛專案，2020年菲律賓白金航空公司完成馬尼拉飛至恆春機場的首度試航。短期計畫推輕航機同乘體驗和國境之南「空中觀光」活化機場。

空中觀光首度開辦，安捷航空公司引進有「空中法拉利」美名的義大利製雙發動機種P2012載客，首航半價優惠，每人4500元，3天限量117名全滿。

空中體驗全程30分鐘，從恆春機場出發，行經景點有恆春古城、南灣、帆船石、鵝鑾鼻燈塔、龍坑生態保護區、龍磐公園、風吹砂、佳樂水及九棚大沙漠，從3000呎空中鳥瞰恆春半島美麗的山海景色。

縣府交通旅遊處說，機場是否擴建由中央決定，縣府致力推動中短期計畫，活化恆春機場。自從疫情後邊境解封，國際航線班機供不應求，航空公司無多餘心力增闢恆春包機航線，不過縣府看好復甦的觀光包機商機，會持續推動空中觀光成常態性遊程。