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南北咖啡師串連 高雄「書眷味」公益聚會關懷「浪浪」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
由高市數位發展暨創意行銷協會攜手中華管路清潔職業發展協會聯手主辦的公益咖啡會，為關懷流浪動物而聚。記者王昭月／攝影
由高市數位發展暨創意行銷協會攜手中華管路清潔職業發展協會聯手主辦的公益咖啡會，為關懷流浪動物而聚。記者王昭月／攝影

全台流浪狗據統計約15萬隻，每年數量不斷增長，已超出各地收容機構負荷，為喚醒各界認養替代買賣，台灣南北一群咖啡師串連做公益，在品味咖啡香氣的同時也關懷浪犬問題。剛當選「友善動物里長」的高雄鳳東里長蔡瑋寧說，流浪不是罪，大家幫浪浪在社區得以共存，再協助絕育，就能終止貓狗流浪命運。

新設於鳳山黃埔新村的「書眷味」獨立書店，今有場別開生面的「公益」聚會，

現場備有手沖咖啡、愛心跳蚤市場、趣味占卜、公益典藏及香氛體驗等活動，餐廳老闆飼養的家犬MOMO，也在門口迎賓，參加者著捐300元協助浪浪，手沖精品咖啡就能喝到飽。吸引不少北部咖啡師南下「串門子」交流，更一起關懷流浪貓犬。

這場因關懷流浪動物議題而聚的「咖啡會」由高市數位發展暨創意行銷協會、中華管路清潔職業發展協會聯手主辦，為翻新活化的眷村場域，注入關懷力量。

高市數位發展暨創意行銷協會理事長沈勤佩說，眷村原本就是充滿人情味，透由公益聚會推動社區共融之餘也關懷流浪動物。目前全台流浪狗據統計約15萬隻，且每年以數萬隻的速度增加，造成收容機構負擔，來參加活動的民眾在交流咖啡經的同時，花少許的捐贈即能為浪浪貢獻一分心力。

剛獲友善動物傑出村里長獎的高雄鳳東里長蔡瑋寧表示，流浪不是罪，近年她與里民幫助流浪貓與社區共存，再透過絕育減少里內街貓生育，盡力終止貓狗流浪命運，推展之初遭冷嘲熱諷，辛酸一語難盡，後來看到原本排斥貓狗的里民開始對浪浪改觀，一切都值得。

剛獲友善動物傑出村里長獎的高雄鳳東里長蔡瑋寧表示，幫流浪貓與社區共存，就能終止貓狗流浪命運。記者王昭月／翻攝
剛獲友善動物傑出村里長獎的高雄鳳東里長蔡瑋寧表示，幫流浪貓與社區共存，就能終止貓狗流浪命運。記者王昭月／翻攝
參加公益咖啡會的民眾花300元，手沖咖啡可以喝到飽，還能幫助流浪動物。記者王昭月／攝影
參加公益咖啡會的民眾花300元，手沖咖啡可以喝到飽，還能幫助流浪動物。記者王昭月／攝影

咖啡 流浪動物 高雄市 獨立書店 公益活動

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