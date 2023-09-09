南北咖啡師串連 高雄「書眷味」公益聚會關懷「浪浪」

全台流浪狗據統計約15萬隻，每年數量不斷增長，已超出各地收容機構負荷，為喚醒各界認養替代買賣，台灣南北一群咖啡師串連做公益，在品味咖啡香氣的同時也關懷浪犬問題。剛當選「友善動物里長」的高雄鳳東里長蔡瑋寧說，流浪不是罪，大家幫浪浪在社區得以共存，再協助絕育，就能終止貓狗流浪命運。

新設於鳳山黃埔新村的「書眷味」獨立書店，今有場別開生面的「公益」聚會，

現場備有手沖咖啡、愛心跳蚤市場、趣味占卜、公益典藏及香氛體驗等活動，餐廳老闆飼養的家犬MOMO，也在門口迎賓，參加者著捐300元協助浪浪，手沖精品咖啡就能喝到飽。吸引不少北部咖啡師南下「串門子」交流，更一起關懷流浪貓犬。

這場因關懷流浪動物議題而聚的「咖啡會」由高市數位發展暨創意行銷協會、中華管路清潔職業發展協會聯手主辦，為翻新活化的眷村場域，注入關懷力量。

高市數位發展暨創意行銷協會理事長沈勤佩說，眷村原本就是充滿人情味，透由公益聚會推動社區共融之餘也關懷流浪動物。目前全台流浪狗據統計約15萬隻，且每年以數萬隻的速度增加，造成收容機構負擔，來參加活動的民眾在交流咖啡經的同時，花少許的捐贈即能為浪浪貢獻一分心力。