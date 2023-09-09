金門古蹟日今開幕 拉近文資與民眾間的距離

邁入第二十屆的「金門古蹟日」今天上午在陳景蘭洋樓舉行開幕儀式，吸引不少民眾到場參加，金門縣文化局長呂坤和表示，今明兩天針對各鄉鎮將推出適合親子共遊的主題行程與導覽解說古蹟景點等系列推廣活動，希望拉近文化資產與民眾的距離。

這項開幕活動在今天上午舉行，包括呂坤和、雄獅集團總經理黃國瑜、烈嶼上庫社區理事長余平禧等人都到場同樂，與現場的民眾共同欣賞金門傀儡戲劇團帶來的最原汁原味的表演。

呂坤和表示，每年九月第3個周末為「全國古蹟日」，而今年全國古蹟日響應2023年歐洲文化遺產日「Living Heritage活態遺產」主題，希望讓大眾更瞭解有形文化資產場域、館所與無形文化資產的藝術、技術傳承者正在做的工作。

呂坤和說，今年金門古蹟日活動響應中央主題，定名為「樂活古蹟、鄉鎮漫遊」，將於今明兩天針對各鄉鎮推出適合親子共遊的主題行程，在各鄉鎮導覽解說古蹟景點及推出傳藝表演、傳產體驗、趣味互動遊戲等寓教於樂系列活動，藉以拉近文化資產與民眾的距離。

文化局說明，今天除了有古蹟日活動開幕外，也規劃舉辦牽罟-傳統捕魚技藝體驗，讓民眾一起現場體驗傳統捕魚技能；下午還將在金沙鎮陽翟老街安排拭餅體驗品嘗活動。

不少參與民眾都說，這類的活動很有趣，不只可以欣賞古蹟之美，還可以實際傳產體驗，感受更深刻，很適合親子共同參與。

明天則規劃於金城鎮縣定古蹟清金門鎮總兵署安排帆布拓印活動；下午1時於古寧村辦公處體驗蚵殼再利用、品嘗麵茶創意料理；下午3時30分於上庫社區活動中心體驗菜粿活動，並可於縣定古蹟烈嶼吳秀才厝體驗欣賞南管表演。同時，各場次的文資景點也設置導覽解說與認證遊戲關卡，以提供學員前往參訪及集章兌換推廣品。