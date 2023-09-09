墾丁「空中觀光」首航大雨攪局 屏縣府：看好市場會續推

恆春機場19年前啟用，勾勒「台北1個半小時就到墾丁海邊」美景，受限起降小飛機和秋冬落山風影響營運，高鐵通車更雪上加霜，航班停飛近10年，交通部有意關場止虧；屏東縣政府規畫活化措施救機場，8至10日開辦「空中觀光」首航，因天氣不穩取消，縣府說，3天名額全滿證明有其市場，會廣邀航空公司推動成為常態性遊程，中期包機計畫也重新啟動。

投資5億元興建的恆春機場該關場或擴建，一直引發正反論戰，有人認為受限跑道長度和秋冬落山風等先天不良條件，與其再加碼投入數億元改善，不如盡早關場止血，在地觀光業者認為以恆春半島優越的觀光條件，每年平均500萬旅遊人次，也是外國遊客熱門度假地，絕對不缺市場，當初是跑道設計有問題，政府應再投資改善，拆了更浪費。

屏縣府長期目標爭取延長跑道至2500公尺並增設側風跑道，盼升格國際機場起死回生，中期計畫推國際包機，還有「恆春機場獎勵國外包機直飛專案」，2020年由菲律賓白金航空公司完成馬尼拉飛至恆春機場的首度試航，短期計畫推輕航機同乘體驗和國境之南「空中觀光」活化機場。

縣府交通旅遊處說，是否擴建要由中央決定，縣府致力推動中短期計畫，邊境解封後，國際航線班機供不應求，航空公司無多餘心力增闢恆春包機航線，會持續邀請各國航空公司，看好復甦的觀光包機商機，今年首度與安捷航空公司合作推出的國境之南「空中觀光」，由安捷最新引進、有「空中法拉利」美名的義大利製雙發動機種P2012載客，首航半價優惠，每人4500元，雖因天候因素取消，3天限量117名全滿，證明有其市場，會廣邀航空公司推動成為常態性遊程。