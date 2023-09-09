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高市觀光局推龍虎塔參加觀光票選 現狀好「落漆」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄在「觀光亮點獎票選」中，以蓮池潭龍虎塔過往未整修的照片參加「文化類景點暨設施組」項目進入決選；龍虎塔現狀正進行整修工程，雙塔和龍虎四周布滿鷹架，和官方照明顯不符。左圖／高市府觀光局提供，右圖／記者石秀華攝影
高雄在「觀光亮點獎票選」中，以蓮池潭龍虎塔過往未整修的照片參加「文化類景點暨設施組」項目進入決選；龍虎塔現狀正進行整修工程，雙塔和龍虎四周布滿鷹架，和官方照明顯不符。左圖／高市府觀光局提供，右圖／記者石秀華攝影

交通部觀光局辦理全台「觀光亮點獎票選」，高市府選出壽山動物園、蓮池潭龍虎塔、旗津高雄燈塔3大景點參戰，其中龍虎塔在「文化類景點暨設施組」中，票數在16個景點中排第4名，晉級決選，票數第4名，但記者發現，觀光局參賽的龍虎塔照片採用尚未施工的畫面，雙塔現狀卻是被綠色紗網罩住，周圍都是鷹架，圖文和現狀明顯不符。

觀光局表示，宣導照片要放原本照片才算宣導，整修完後，和原本狀況是一樣，因此用原本面貌呈現，日後宣導會加以註明。

蓮池潭龍虎塔興建於1976年，完工後，成高雄知名景點及地標之一，CNN曾於2014年刊登愛上高雄10大理由中，特別推薦可消災解厄的蓮池潭龍虎塔，參觀龍虎塔有規矩，要從龍口進入、虎口出來，意思是「入龍喉出虎口」可趨吉避凶。

龍虎塔因年久失修，塔內梁柱龜裂、外觀結構產生變化，油漆剝落還不時掉下水泥塊，去年7月即展開維修，無法入內參觀，讓不少遊客撲空，難掩失望神情，只能在外圍拍拍遠景過乾癮。

但高市觀光局今年6月參加交通部觀光局辦理全台「觀光亮點獎票選」，提報龍虎塔參加「文化類景點暨設施組」項目，參賽和提供給媒體的照片，卻沿用龍虎塔以往「生龍活虎」的照片，讓外界以為龍虎塔依舊「完美如初」。

記者前往龍虎塔現場查看，雙塔搭滿鷹架，正進行整修工程，被綠色紗網頭整個罩住，張嘴出入口處的龍、虎嘴巴則被黑色塑膠布框住，宛如戴口罩，和官方宣傳的觀光亮點照大相逕庭。

朱姓巿民說，遊客屢屢到龍虎塔一遊撲空，卻不見官方加以宣導，照片仍沿用過往畫面宣導，質疑是另類假訊息。

高雄知名地標之一的蓮池潭龍虎塔四周布滿鷹架正整修中，內部關閉，只能遠遠拍照過乾癮。記者石秀華／攝影
高雄知名地標之一的蓮池潭龍虎塔四周布滿鷹架正整修中，內部關閉，只能遠遠拍照過乾癮。記者石秀華／攝影
高雄知名地標之一的蓮池潭龍虎塔因年久失修，四周布滿鷹架正整修中。記者石秀華／攝影
高雄知名地標之一的蓮池潭龍虎塔因年久失修，四周布滿鷹架正整修中。記者石秀華／攝影

觀光局 交通部 高雄市

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