高捷黃線、小港林園線雙雙流標 學者指出這點是關鍵

高雄捷運黃線及小港林園線土建統包工程標案，6日開標結果雙雙流標。有議員批評，工程流標後常需追加預算，財政是否吃得消，高市府必須審慎正視。學者建議，縣市政府應該審慎評估資己訂定的工程預算結構，不要讓工程延宕，否則會影響將來發展的速度與效益。

高雄市政府捷運工程局辦理的高雄都會區大眾捷運系統黃線及小港林園線相關統包工程標案，本月6日開標均流標。捷運局表示，近年來市場上受到烏俄戰爭、缺工缺料、物價飛漲等因素，影響國內廠商參與大型交通建設的意願，但已有多家廠商表達高度興趣意願並參與投標，對於後續採購發包作業仍保持審慎樂觀。

義守大學財務金融學系教授李樑堅表示，因為整個大環境轉變，造成營建成本上揚，不只高雄市政府，其他縣市政府的工程也很多流標，各級政府應該審慎評估資己訂定的工程預算結構，不要讓工程延宕，否則會影響將來發展的速度與效益。

李樑堅說，高雄市政府最近這幾年的財政結構很不錯，對於工程造價的預估應該保持相對的彈性，平常也要也要鼓勵更多廠商，與廠商保持良好互動，讓廠商願意投入高雄市的公共工程，願意進來投標。

高市議員邱于軒說，捷運局提的缺工缺料、烏俄戰爭、物價飛漲，都不是近期才發生的事情，捷運局應該針對工程重新審視、調整時程進度，甚至重新檢討經費，更需開誠布公說明工程遇到的難題，避免民眾一直引頸期盼。