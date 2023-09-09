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慶祝9月9號國民體育日 高市公共運動中心開放免費使用

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
9月9日國民體育日，高市府所轄公共運動中心今天免費開放使用。圖／翻攝自陳其邁臉書
9月9日國民體育日，高市府所轄公共運動中心今天免費開放使用。圖／翻攝自陳其邁臉書

9月9日「國民體育日」，高雄市政府宣布，市府所轄各公共運動中心設施今年開放免費使用，剛拚外交返國的高雄市長陳其邁也在臉書「助攻」，邀市民樓上揪樓下，一起來動一動。

廣建運動中心是高雄市重點建設，慶祝一年一度「國民體育日」，高市府今天也開放各公共運動設施，讓民眾免費使用，包括鳳山運動園區健身房、游泳池、網球場、溜冰場、羽球場都可免費入場；羽球場須提前預約。

另苓雅運動中心健身房、游泳池、籃球場、羽球場免費入場；籃球場及羽球場須提前預約。左營運動中心健身房、大寮運動中心健身房、鹽埕運動中心健身房、游泳池、前鎮運動中心健身房、游泳池及美濃運動中心健身房、羽球場、樂齡教室都能免費入場。

高雄市政府近年已規畫設置14座運動中心，並修繕許多場館，導入智慧化科技，致力優化運動環境，鼓勵民眾規律運動，強健體魄。市長陳其邁在臉書貼文提醒，喜歡運動的市民，一定不能錯過今天。

運動 健身 體育 高雄市

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