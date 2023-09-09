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高市捷運黃線3度流標 民代憂心調高預算後財政吃不消

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
高捷黃線新編號路線圖。圖／高雄市捷運局提供
高捷黃線新編號路線圖。圖／高雄市捷運局提供

高市捷運黃線及小港林園線相關統包工程日前雙告流標，其中黃線土建工程已第3次流標，不少民眾認為2028年通車幾乎不可能。捷運局指會盡速再辦招標，完工目標不變，但議員邱于軒認為，捷運流標推稱缺工缺料、烏俄戰爭都不是近期發生的事，工程流標後常需調高預算，財政是否吃得消，高市府須審慎正視。

造價逾1442億元的高捷黃線，土建統包工程經拆分3標於6日進行第3次招標，因未達3間廠商投標而流標，另同日開標的小港林園線土建及設施機電統包工程，也是流標收場。高市捷運局指在缺工缺料大環境下，許多公共工程都流標，但仍有廠商對捷運黃線工程有信心，捷運局近期會再辦工程發包，朝2028年通車目標邁進。

高市議員邱于軒說，捷運局提缺工缺料、烏俄戰爭、物價飛漲，都不是近期發生的事情，捷運局應該針對工程重新審視、調整時程進度，甚至重新檢討經費，更需開誠布公說明工程難題何在，避免民眾一直引頸期盼。

邱于軒舉小港林園線為例，指市長陳其邁一開始預告今年底動工、2030完工，看來勢必跳票，但林園地區已如「台積電設廠之亂」受到區段徵收、房價上漲的壓力，未蒙其利先受其害。且捷運流標後，依往例勢必調高預算，增加高市財政壓力，此外，未來招標的法定門檻降低只需一間廠商就可以決標，缺乏競爭性，捷運局有無解方或因應對策，令人憂心。

高雄捷運黃線全長22.91公里，含1座高架車站共將設置23站，可聯結捷運紅橘線、輕軌及台鐵，路線呈Y字形，起於鳥松區神農路，經大埤、澄清、本館、建工、民族、民權路到三多五路，另由澄清路、國泰路、南京路、五甲路延伸至鎮中路前鎮高中旁，路線行經6個行政區，使用人口估約116萬人。

高市捷運局指捷運黃線土建工程拆分為YC01、YC02及YC0三標辦理發包，與小港林園線RLC01標土建及設施機電統包工程都於9月6日開標，都因未達3家合格廠商投標，不符採購法規定而流標。經分析，主要受缺工缺料、俄烏戰爭、物價飛漲等因素，影響投標意願，但仍有廠商對工程有興趣。

捷運兩條路線工程流標，引發熱議，有民眾指「2028通車幾乎是不可能」，「捷運延期似乎是全台灣的習慣了」。

高雄捷運小港林園線土建及設施機電統包工程日前流標，議員邱軒指年底動工無望，但林園居民房價已炒高。圖／高市捷運局提供
高雄捷運小港林園線土建及設施機電統包工程日前流標，議員邱軒指年底動工無望，但林園居民房價已炒高。圖／高市捷運局提供

捷運 高雄市 邱于軒

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