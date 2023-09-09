台鐵屏東站 增4個TPASS出站閘口

南部通勤月票TPASS用量成長速度快，台鐵屏東站卻僅一個出站閘口，隨著開學，尖峰時間通勤加通學，出站口湧現排隊人潮，通勤族抱怨排隊5分鐘才能出站。台鐵屏東站緊急因應，前天深夜加裝4個出站感應器，昨上午尖峰時刻排隊人潮紓解。

有通勤族抱怨，「屏東通勤好可憐，TPASS感應只有一個！」台鐵屏東站表示，上午尖峰時刻早上7點13分到20分，有兩班車差1分鐘抵達，造成出站塞車。陳姓民眾說，增設出站閘口，不用擔心花時間排隊。

立委鍾佳濱說，TPASS7月上路，南高屏生活圈首個月賣5.7萬張，8月賣6.6萬張，成長幅度一成五；其中TPASS搭乘台鐵人次增加幅度明顯，7月40.3萬人次成長到8月55.3萬人次，增加37%，相較北部月票台鐵搭乘人次成長11.5％、中部21.9％，南部是三個生活圈成長最多。

台鐵統計，屏東站每日進出2.5萬人次，其中使用TPASS有1.9萬人次。鍾佳濱說，台鐵共採購839台TPASS設備，目前約裝設500台，剩下視各站TPASS使用人數逐步增設，屏東站出口部分昨已增設4個，新左營、高雄、鳳山等站，10月中旬前完成增設。

鍾佳濱說，台鐵月票只能在當月最後三天儲值或線上儲值後，仍須到超商台鐵「過卡」，盼台鐵優化。台鐵高雄運務段視察林坤耀說，後續會視使用狀況調整。