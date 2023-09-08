金門畜試所邀老兵再現馬上英姿 退伍軍官樂邀同袍

金門畜試所舉辦「重回牧馬場活動」，邀請老兵拿著當年騎馬老照片重回舊地與當時馬匹拍照，一名現居新北退伍軍官王建華今天邀集同袍，提前穿軍服復刻「馬上英姿」風采。

金門縣畜產試驗所8月底公告將於9月15日起至11月止辦理「重回牧馬場活動」，除了在平面媒體公告外，也透過社群媒體轉發，讓很多老兵團體知道這項跨越時空活動。邀集老兵們拿著當時在牧馬場騎馬的老照片，回畜試所與當時的馬匹拍照，最後將兩者上傳畜試所FB，呈現不同時期的「馬上英姿」。

但在活動前夕，現居新北市新店的退伍上尉軍官王建華得知此活動後，立刻回憶起民國60年在金門服役期間，於牧馬場（現今金門縣畜場試驗所）騎馬的時光，興奮拿起昔日騎馬照片重返故地。

不僅如此，王建華今天還邀集當年同袍兄弟，穿起當時服役的軍服，復刻當年的馬上英姿，並與畜試所長李佳發暢談牧馬歷史，再次騎上馬匹讓老兵興奮不已，也十分感謝畜試所這次的安排。

畜試所今天發布新聞稿指出，老兵重回牧馬場活動時間為9月15日起至11月止，每週二、四下午3時30分至5時10分可在畜試所跑馬場辦理，退伍老兵提供當兵時在畜試所騎馬老照片（可將老照片翻拍至手機內），並在現場騎馬拍照留念，將當日騎馬照片與老照片同時上傳畜試所FB，可獲贈精美「牧馬場紀念臂章」，同時在金牪餐廳購買商品出示臂章，可享有折扣優惠。