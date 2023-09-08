金門縣府體育節表揚典禮 大灑幣頒發560萬獎金

選在體育節前夕，金門縣政府今天在金城國中藝文中心舉行「體育節表揚大會暨頒獎典禮」，由金門縣政府副縣長李文良、金門體育會理事長唐麗輝、教育處處長孫麗琪分別頒獎表揚地方熱心體育社團人員、學校教師暨績優學生與112年度體育績優獎金得獎人等，表揚他們的傑出表現。

這項年度表揚大會由李文良主持，參與表揚大會的貴賓包含金門體育會理事長唐麗輝、教育處長孫麗琪、各鄉鎮長、中小學校長、金門體育會與體育界代表等，許多獲獎學生也在師長的帶領下，參加表揚大會，現場氣氛熱烈。

李文良特別感謝體育會的各單項委員會以及各級學校所屬教職夥伴、同學們的努力付出，創造出金門豐碩的體育成果。他也提及，他本身就是學體育的，之前也當過4年的教育處長，對體育活動相當的有熱情，縣府團隊會全力推動體育發展，採重點式培育、有效分配資源，以拔尖並塑造運動風氣。

李文良強調，金門近幾年體育發展在各界努力之下，交出很漂亮的成績單，在今年的全國中等學校運動會獲得2金2銀2銅佳績，希望大家繼續一起努力，讓體育運動在本縣更加蓬勃發展。

今天現場也特別表揚消防局金湖分隊林匯耀代表台灣參加第20屆警消運動會十八歲以上羽球男子組單打、雙打項目獲得銀牌，據了解， 林匯耀在參加比賽前，膝蓋經歷了無數次的積水，積了又抽、抽了又積，經歷了身體上的痛楚，在他的堅持下，終於獲得佳績。清華大學經濟系畢業的林匯耀，參加消防特考分發至金湖分隊，是一位才能廣泛且才華出眾的消防員，此次能在世界各國高手如雲之下脫穎而出實屬不易，也是消防局成立以來首次在世界警消運動會中奪牌。