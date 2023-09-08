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弱勢悲歌…金門四口之家3人小腦萎縮 傑人會捐款救助

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國際傑人會創會會長暨縣議員蔡其雍（左四）、現任會長李金贊（左三）、榮譽會長張莉（右二）、金城鎮代表蔡云豪（左二）等人，今天前往捐助關懷陳先生一家，並將善款交給里長辛文進（右四）代轉。記者蔡家蓁／攝影
金門國際傑人會創會會長暨縣議員蔡其雍（左四）、現任會長李金贊（左三）、榮譽會長張莉（右二）、金城鎮代表蔡云豪（左二）等人，今天前往捐助關懷陳先生一家，並將善款交給里長辛文進（右四）代轉。記者蔡家蓁／攝影

住在金門城的陳姓老翁一家四口，有3名小腦萎縮，家中重擔落在老翁身上，他平日以釣魚來支撐家計，家境困難，處境堪憐，金城鎮代蔡云豪得知訊息後，立刻轉知金門國際傑人會，經過會員們的自發性捐款，共募得25萬元，今天他們將善款交給里長辛文進由他代轉，希望這筆善款能幫助到陳家人。

金門國際傑人會創會會長暨縣議員蔡其雍、現任會長李金贊、榮譽會長張莉以及前會長劉紹軍，金城鎮代表蔡云豪等一行人，今天代表金門國際傑人會前往金城鎮金門城捐助關懷陳先生一家。

據了解，陳姓老翁一家四口，當中他的太太、兒子、女兒3人皆患有小腦萎縮症，而太太跟女兒病症嚴重，都長期臥床，家中的經濟重擔都落到6旬的陳姓老翁一人身上，他早年在大陸從事技工工作，收入還不錯，後來受到疫情影響，只能留在金門，目前僅依靠釣魚維生。

蔡云豪得知陳姓老翁一家生活困頓，立刻跟傑人會反映，傑人會也在內部群組發起募款，由會員自發性的捐贈善款，最終會員共捐出24萬3100元，傑人會捐出1萬元，總計25萬3100元，盼這筆善款能協助陳家人度過難關，但也希望政府相關部門可以提供協助。

蔡其雍表示，傑人會長期在做社會公益，每年的捐款都超過百萬，每位會員皆秉持著對社會應盡的責任，持續不斷的關注金門地區需要幫助的人，在有限的能力下，盡力去幫助每位需要幫助的人；他也希望藉由金門國際傑人會的發起，讓有能力的人都能挺身而出，共同來幫助其他需要被幫助的人。

現任會長李金贊也說，「濟貧」是傑人會的宗旨，傑人會積極從事社會公益服務，希望透過他們的拋磚引玉，讓更多的人關注到地區弱勢族群們的需要。

金門國際傑人會創會會長暨縣議員蔡其雍（中）表示，盼這筆善款能協助陳家人度過難關，但也希望政府相關部門可以提供協助。記者蔡家蓁／攝影
金門國際傑人會創會會長暨縣議員蔡其雍（中）表示，盼這筆善款能協助陳家人度過難關，但也希望政府相關部門可以提供協助。記者蔡家蓁／攝影
金門國際傑人會今天先到金城鎮公所集合，會員進行捐款簽名。記者蔡家蓁／攝影
金門國際傑人會今天先到金城鎮公所集合，會員進行捐款簽名。記者蔡家蓁／攝影

金門 捐款

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